Milan-Cagliari, manca un rigore: perché non è stato fischiato

Il racconto di Milan-Cagliari ha visto tra i novanta minuti anche un episodio arbitrale che ha fatto discutere, in merito ad un calcio di rigore non sanzionato.

Se n’è parlato nel corso della serata di ieri, tra le polemiche venute fuori anche sui social e direttamente nel post-partita con l’opinionista arbitrale, per quanto successo a San Siro.

“Manca un rigore”, insorgono i tifosi sui social e questa mattina tra i principali quotidiani italiani si analizza quello che è stato il contatto in area di rigore che non è stato rivisto al VAR. O meglio, è stato visto, ma come da protocollo non ha fatto intervento e il tutto è stato pure spiegato da Marelli, a Dazn, dopo Milan-Cagliari.

Milan-Cagliari, rigore non fischiato: cos’è successo a San Siro

È successo al minuto 63, all’interno dell’area di rigore. Si analizza anche nel giorno dopo quello che è il contatto da calcio di rigore, col calciatore che è rimasto a terra dopo il contatto con il calciatore che ha rischiato molto, anche per ammissione di Luca Marelli, opinionista arbitrale nonché ex arbitro.

“Troppo poco”, è stato spiegato, ma il contatto comunque c’è. E il VAR non è intervenuto. Il perché è legato al protocollo, ma sul web i tifosi insorgono su quello che è un possibile calcio di rigore non fischiato, che mancherebbe a favore del Milan.

Il risultato era sull’1-1 quando si è consumato l’episodio arbitrale finito sotto la lente d’ingrandimento. Per Luca Marelli è “troppo poco” quanto successo, da non permettere all’arbitro di andare a rivedere il monitor al VAR.

Perché il VAR non è intervenuto? Marelli spiega tutto

Nel corso del post-partita di Milan-Cagliari, era già intervenuto Luca Marelli, che aveva spiegato per bene la dinamica sul rigore che mancherebbe a favore dei rossoneri, in Milan-Cagliari. L’episodio risulterebbe essere “di campo”, come spiega l’ex arbitro: “Il piede è arrivato a contatto con lo stinco di Abraham, il contatto però è stato lieve. Questo episodio è troppo poco per arrivare alla concessione del calcio di rigore. Abraham è rimasto a terra e seppur vero che Makoumbou ha rischiato molto, non ci sono gli estremi per un calcio di rigore”. Col VAR che dunque, in episodi di questo tipo, non può intervenire. Dinamiche di campo.

Non solo il rigore: contatto Felici-Jimenez al 74′

Durante la sfida tra Milan-Cagliari, c’è anche un contatto tra Felici e Jimenez al minuto 74, ma in quel caso neppure si trattava di un calcio di rigore. L’azione conclusa all’interno dell’area di rigore, era all’esterno dell’area stessa. E la spinta robusta, così spiegata da Marelli, è legata ad un contrasto di gioco.