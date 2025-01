Giorgio Furlani tiene vivissima la trattativa per l’obiettivo a centrocampo: il Milan è pronto a mandare in porto l’operazione.

Non solo l’attacco, per cui continua a prendere piede l’affare legato a Marcus Rashford, il Milan ha tra gli obiettivi primari per il mercato di gennaio quello di garantire a mister Sergio Conceicao un nuovo centrocampista. In questo senso, la dirigenza starebbe guardando principalmente in Serie A.

Il Milan è in pressing: Furlani punta lui per il centrocampo

Il club rossonero starebbe continuando a tenere sottocchio un nome ben preciso del campionato di Serie A ed è quello di Reda Belahyane. Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Guidi, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro tra il Milan e un intermediario molto vicino all’Hellas Verona per discutere proprio del futuro del centrocampista classe 2004.

A rappresentare il club rossonero in occasione del summit, avvenuto a Casa Milan, sarebbe stato il direttore tecnico del club, Geoffrey Moncada. Riunione da cui la società lombarda avrebbe ottenuto dei responsi positivi. Il Milan starebbe continuando a mantenere fitti i contatti con gli scaligeri, che valutando Reda Belahyane intorno ai 10/12 milioni di euro. Il Milan considererebbe il centrocampista marocchino, autore di un’ottima prima parte di stagione, come un valido rinforzo per il centrocampo.

Reda Belahyane è una delle diverse sorprese che ha portato questa stagione di Serie A. Del calciatore si parla un gran bene, essendo anche un ottimo prospetto su cui puntare. Nella prima parte di stagione, il centrocampista marocchino ha catturato tanti occhi su di sé, frutto di prestazioni in cui ha messo in risalto le sue interessanti capacità, sia tecniche che tattiche. Per il Milan sarebbe un’ottima alternativa, che permetterebbe a Sergio Conceicao di ruotare maggiormente senza perdere troppa qualità in mezzo al campo.

La società lombarda starebbe osservando in particolar modo molte dinamiche del campionato di Serie A. Infatti, oltre a Belahyane il Milan sembra continuare a mostrare molta curiosità per le situazioni relative a Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, e Samuele Ricci, centrocampista di prim’ordine del Torino e punto fermo della Nazionale di Spalletti.

Non solo in entrata, il Milan lavora anche sul mercato in uscita

Oltre a pensare alle operazioni per rinforzare la rosa, il Milan è per forza di cose anche obbligato a restare attento sul fronte cessioni. Una delle questioni in corso riguarda Marco Pellegrino. Il difensore ex Salernitana è prossimo dal fare ritorno al club rossonero dopo la sua avventura in prestito all’Independiente.

Il calciatore classe 2002 non rientra nei piani della società e per questo non disferà le valigie. Secondo Nicolò Schira, Marco Pellegrino potrebbe fare ritorno nuovamente nel calcio argentino. Sul giovane difensore, infatti, ci sarebbero due club.