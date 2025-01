Milan, Furlani fa sul serio: pronto il colpo da novanta!

Il Milan punta al colpo grosso: Giorgio Furlani vuole portare a tutti i costi il top player in maglia rossonera.

Sono giorni frenetici e di grande lavoro per il Milan, non solo per quanto riguarda il fattore campo. La società rossonera, infatti, starebbe operando quotidianamente sul mercato, con l’intento di soddisfare in pieno le richieste di Sergio Conceicao. Tra i reparti che la compagine lombarda avrebbe seriamente voglia di migliorare c’è l’attacco. Negli ultimi giorni, il Milan starebbe alimentando sempre più la propria ambizione di arrivare a mettere le mani su un top player della Premier League: Marcus Rashford.

Il Milan è in pressing: Furlani pronto a siglare il colpaccio!

Il Milan avrebbe messo Marcus Rashford in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco. Nonostante la complessità dell’operazione, in casa rossonera filtrerebbe ottimismo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nella giornata di ieri sarebbe avvenuto un proficuo incontro a Milano tra la proprietà lombarda e l’agente-fratello del calciatore. Nel corso del summit, le parti non avrebbero preso in mano alcun aspetto legato all’aspetto economico-finanziario dell’operazione.

Il Milan starebbe muovendo dei passi significativi per la trattativa con il Manchester United, facendo prevalere grande fiducia. Nonostante la concorrenza di club del prestigio di Borussia Dortmund e Juventus, il club lombardo sarebbe convinto di avere tutte le carte in regola per venire a capo di questa partita. La società rossonera avrebbe comunicato all’entourage del calciatore di essere disposto a pagare solo la metà dell’ingaggio. Mentre lo United vorrebbe liberarsi del calciatore senza accollarsi alcuna quota dello stipendio.

L’attaccante inglese, in uscita dallo United percepisce uno stipendio da 8,6 milioni di sterline a stagione (300 mila a settimana – 15,6 milioni lordi). Cifra che rende le cose difficile per il Milan, alla ricerca del giusto escamotage per portare il classe 1997 in maglia rossonera. La compagine lombarda sarebbe orientata verso un prestito, magari con un diritto di riscatto. Marcus avrebbe messo il Milan in cima alle sue preferenze per il futuro, ma starebbe anche valutando anche altre opzioni.

Non solo il Milan, Rashford è corteggiato anche dalla Juventus

Non solo con il Milan, nella giornata di ieri anche la Juventus avrebbe inscenato un incontro con i rappresentanti di Marcus Rashford. Così come per i rossoneri, si sarebbe trattato solo di un primo approccio ufficiale, una normale fase interlocutoria. Nei prossimi giorni, il calciatore del Manchester United valutare con attenzione tutte le proposte sul tavolo per poi capire come muoversi.

Tra quelli che avrebbero incontrato lo staff di Marcus Rashford, c’è anche il Borussia Dortmund. È stato escluso, invece, il contatto con il Como. Stando alle informazioni in possesso di Fabrizio Romano, non sarebbe avvenuto alcun incontro e tantomeno non sarebbe in programma nessun colloquio nei prossimi giorni. L’attaccante inglese non avrebbe minimamente preso in considerazione l’idea di sbarcare alla corte di Cesc Fabregas.