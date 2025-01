Geoffrey Moncada ha messo due nomi nel mirino per il futuro del Milan: la società rossonera si prepara ad andare all’assalto.

Non solo al mercato di gennaio, il Milan starebbe lavorando costantemente anche in vista della prossima stagione. La società lombarda, di fatto, avrebbe intenzione di puntellare due reparti in particolare: centrocampo e attacco. Il club rossonero starebbe valutando due nomi in particolare per innalzare il tasso tecnico della squadra: entrambi giocano in Serie A.

Il Milan punta gli occhi in Serie A: Moncada prepara l’assalto!

Oltre a portare avanti la questione Rashford per il mercato di gennaio, il Milan starebbe riflettendo attentamente anche in vista del futuro e quindi della prossima stagione. In questo senso, uno dei pensieri fissi del club sarebbe sempre il reparto avanzato. Secondo Nicolò Schira, il team rossonero starebbe seguendo con attenzione Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese.

Il centravanti classe 2000, il cui cartellino si aggira intorno ai 20 milioni, sarebbe già stato oggetto di valutazioni degli osservatori rossoneri in più circostanze nel corso di questa stagione. Lorenzo Lucca sta facendo molto parlare di sé con le sue prestazioni in maglia bianconera, con la quale in questa prima parte di annata ha raccolto sin qui 9 gol in 22 presenze (due reti in meno a quelle raccolte da Morata e Abraham messi insieme). Il calciatore avrebbe provocato un certo interesse nel Milan per la sua prestanza fisica (2,01 m di altezza), ma specialmente per il modo di interpretare il ruolo dell’attaccante.

Il secondo nome che il Milan starebbe monitorando con la massima cura è quello di Samuele Ricci. Il leader del centrocampo del Torino sarebbe il prossimo obiettivo rossonero per la prossima finestra estiva di calciomercato. Il Milan sarebbe molto interessato all’operazione e lo dimostra il fatto che i dialoghi con gli agenti del classe 2001 sarebbero in fase avanzato. Il Diavolo starebbe tentando il centrocampista con un contratto da 2,2/2,5 milioni all’anno fino al 2029 (con opzione per il 2030). Samuele Ricci, per cui il Torino vorrebbe circa 40 milioni, sarebbe finito anche nelle considerazioni dell’Inter e anche di alcuni top club della Premier League.