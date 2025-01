Milan-Girona, clamorosa scelta di Conceiçao: si rivede il rossonero

Novità di formazione in casa Milan in vista della partita di Champions contro il Girona: tornerà l’ex titolare.

Il Milan si prepara per una serata decisiva in Champions League: la tensione è palpabile, e le speranze di riscatto si mescolano (non senza un certo nervosismo) dopo la sconfitta amara contro la Juventus. Mercoledì, a San Siro, i rossoneri affronteranno il Girona nell’ultima partita casalinga del girone unico.

L’obiettivo è uno: conquistare i tre punti, i quali garantirebbero l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando, un ulteriore turno intermedio. Sergio Conceiçao si trova, tuttavia, stretto tra scelte obbligate e squalifiche, con poche carte da giocare. Nonostante ciò, una decisione sorprendente sta già attirando l’attenzione.

Conceicao spiazza tutti: tra i titolari torna Pavlovic

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Strahinja Pavlovic, il difensore serbo che è finito ai margini della squadra, tornerà in campo. Il ritorno rappresenta un rebus, un equilibrio delicato tra rischi e opportunità.

Era il 3 dicembre, in Coppa Italia contro il Sassuolo, quando Pavlovic ha calcato il terreno di gioco per l’ultima volta indossando la maglia rossonera. Da quel momento, solo panchina e ombre. Un infortunio, scelte tecniche, e una condizione fisica mai ritrovata lo hanno relegato ai margini. Ma ora, a causa dell’emergenza difensiva, il serbo avrà finalmente la sua possibilità.

La coppia centrale sarà formata da lui e Matteo Gabbia, un duo che non si vedeva in azione dalla partita contro il Venezia, all’inizio di settembre. Non sarà una missione facile per Pavlovic, che dovrà riconquistare ritmo e fiducia contro un Girona agguerrito, nonostante il suo modesto piazzamento nel girone.

Pavlovic ma non solo: le scelte obbligate di Conceicao

Conceiçao continua ad avere dubbi di formazione e scelte tattiche da risolvere. La difesa sarà completata da Theo Hernandez a sinistra e uno tra Davide Calabria e Emerson Royal sulla destra. Il centrocampo vedrà certamente titolari Fofana e Reijnders, mentre Musah agirà da esterno. In attacco, Rafa Leão guiderà l’offensiva insieme a Morata, finalmente recuperato.

Rimane un interrogativo tra Ismael Bennacer e Tammy Abraham: se il primo è in campo, il Milan potrebbe scegliere un 4-3-3 più equilibrato; al contrario, l’inserimento dell’attaccante inglese affianco a Morata potrebbe condurre a un più audace 4-4-2.

Il ritorno di Pavlovic aggiunge un elemento di mistero a una partita decisiva. La posta in gioco è estremamente alta, perché il Milan necessita di ogni singolo giocatore per riscrivere una narrazione che appare ancora incerta.