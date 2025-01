Non solo Pulisic: la notizia su un altro infortunio prima del Girona

La sconfitta con la Juventus va dimenticata in fretta e col Girona a San Siro si giocherà la settima giornata di Champions League.

Dopo la stessa sconfitta all’Allianz Stadium il Milan torna a San Siro e, a caccia di una qualificazione al turno successivo di Champions League, passando proprio per la sfida contro la squadra rivelazione della passata stagione in Liga che si giocherà nella serata di mercoledì a Milano, ecco che arrivano nuovi aggiornamenti e non solo per quanto riguarda Christian Pulisic.

Un altro dei calciatori del Milan, tra gli intoccabili che furono sia di Fonseca che adesso di Sergio Conceicao, si è dovuto valutare in allenamento dopo il problema a Torino e sarà così fino al calcio d’inizio della sfida contro il club spagnolo.

Milan, non solo Pulisic: c’è un altro infortunio da valutare

Nel corso di Juventus-Milan c’è stato un problema, oltre a quello che era già maturato contro il Como e che sta portando Christian Pulisic in dubbio per la sfida di Champions League e con possibile rientro al 100% della sua condizione nella gara di campionato col Parma.

Un altro infortunio si è consumato nel corso della sfida dell’ultimo week-end quando, tra i pali della porta a Torino si è visto un Mike Maignan con qualche problema all’adduttore.

Stesso infortunio all’adduttore che però, almeno per il momento, sembra smaltito. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, non ci sarebbero state conseguenze con gli allenamenti a Casa Milan che continuano a vedere regolarmente il portiere che, salvo clamorosi colpi di scena, non darà alcun forfait per Milan-Girona. Diversa, invece, la situazione Pulisic.

Infortunio e ultimi test a Milanello: le condizioni

Pulisic resta, almeno per ora, ancora alle prese con un affaticamento muscolare che ha accusato nel corso della partita giocata nel recupero contro il Como. Oggi ci sarà la rifinitura, nel giorno di vigilia di Milan-Girona. È qui che si svolgeranno i test definitivi per Mike Maignan, che spera di sostenere l’intero allenamento senza problemi, per essere poi regolarmente tra i pali come portiere titolare del Milan. Così come i test fisici, gli ultimi prima del Girona, per Christian Pulisic. Da capire se lo stesso Pulisic sarà poi in grado di essere in campo o quantomeno in panchina, partendo come sostituto nella sfida di Champions League.

Le probabili formazioni di Milan-Girona

Con Maignan tra i pali e Morata che ritorna titolare dopo la squalifica smaltita con la Juventus, ecco le probabili formazioni di Milan-Girona per la sfida di domani sera in Champions League.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Conceicao.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejci, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma. Allenatore: Michel.