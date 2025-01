Non solo Walker, nuovo affondo Milan in difesa: spunta l’indizio chiave

Il Milan non si accontenta di Walker, pronto anche un nuovo innesto per la squadra allenato da Sergio Conceicao.

Il Milan è intenzionato a portare in Italia Kyle Walker, una trattativa ben avviata che potrebbe presto concludersi. I rossoneri però – onde evitare beffe- sono già alla ricerca di un calciatore di simile valore nel caso in cui dovesse saltare il trasferimento dell’ inglese. Il club in Via Aldo Rossi è alla ricerca di giocatori fisici che possano stare nell’assetto tattico e tecnico di Sergio Conceicao.

Walker al Milan, sogno o realtà?

Come riporta il giornalista Matteo Moretto sui suoi canali social: “Il Milan è in chiusura per Kyle Walker”. Nelle prossime ore il club rossonero ha in programma nuovi colloqui per affondare definitivamente. E tutto impostato per un contratto fino al 2027. Il sì del calciatore inglese c’è già da diversi giorni.

Kyle Walker è in trattativa con il City per risolvere il contratto.”

Una trattativa che quindi pare avvicinarsi alla chiusura, negli ultimi tempi però il Diavolo ha capito “a sue spese” che le trattative sono chiuse sono dinanzi ai contratti. Ecco perché sono partiti di nuovo i contatti con Jonathan Tah del Bayer Leverkusen.

Torna di moda Jonathan Tah per il Milan

In casa Milan torna di moda il nome di un difensore centrale accostato in precedenza:

Jonathan Tah, tedesco ed in scadenza di contratto col Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In questa stagione, i rossoneri e le Aspirine si sono affrontate alla seconda giornata di Champions League. Quel match fu vinto da tedeschi 1-0 grazie al gol di Boniface.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha bisogno di rinforzi in difesa e l’obiettivo principale è Kyle Walker,

terzino destro classe 1990 del Manchester

City. Se l’affare dell’inglese non dovesse andare in porto, i rossoneri punterebbero a Tah. C’è un solo problema che riguarda il difensore tedesco: le alte richieste d’ingaggio.

Ad ottobre, il giorno del match tra Bayer Leverkusen e Milan alla BayArena, Tah raccontò a Sky Sport un aneddoto che lo lega all’Italia e, in particolare, ai colori rossoneri: “Ho un legame speciale con l’Italia, mia moglie è italiana e tutta la sua famiglia è tifosa del Milan. Sarà una sorta di derby familiare, quindi sarà molto interessante per me, sono felice perché è la prima volta che giocherò contro il Milan.

Non vedo l’ora, sono concentrato per questa partita”.