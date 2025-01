Ultim’ora Walker, prossime ore decisive per il Milan: Rashford più lontano

Importanti novità in casa Milan. E’ sempre più vicina la chiusura dell’affare e di conseguenza invece si allontana l’altro calciatore inglese.

Possibile svolta per il mercato del Milan e le prossime ore potrebbero essere decisive. Il club rossonero lavora senza sosta e l’obiettivo è dare importanti rinforzi a Sergio Conceicao in vista delle prossime delicate sfide. La società sembra essere orientata a non aspettare più e il terzino inglese Kyle Walker diventa il nome prioritario per il mercato rossonero; il terzino del Manchester City sarebbe pronto a vestire la maglia rossonera, contatti sempre più fitti tra le parti.

Svolta Milan, arriva la decisione sul mercato

Arrivano importanti novità per il mercato del Milan, l’edizione odierna online della Gazzetta dello Sport conferma che il club rossonero è pronto a chiudere per il terzino inglese Kyle Walker. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori contatti e la società sembra orientata ad accelerare e regalare a Conceicao un rinforzo per la fascia.

Per il giocatore – come riporta Matteo Moretto – è pronto un contratto fino al 2027 e Walker può rappresentare un jolly, un giocatore che gioca sia come terzino destro ed eventualmente anche come jolly per altri ruoli, a sinistra o anche di rado al centro. Il primo botto è ad un passo, Walker è vicino ma allo stesso tempo si complica notevolmente l’affare Rashford.

Mercato Milan, la società non attenderà più

Il club rossonero lavora sul mercato, ma al momento la pista Rashford sembra quasi sfumata. Il club rossonero puntava molto sull’attaccante inglese ma lo United ha confermato che non collaborerà eventualmente al pagamento dello stipendio, di conseguenza diventa quasi improbabile come operazione per il Milan. Rashford percepisce 13 milioni mentre i rossoneri sono pronti a pagare meno della metà.

La formazione cosi rinforzerà la fascia destra, un giocatore che prenderà probabilmente il posto in rosa di Calabria, ormai ex capitano a cui non verrà probabilmente rinnovato il contratto. Walker si e Rashford no, non è possibile tesserare due inglesi nella stessa sessione di mercato e il club ha aspettato a lungo ma ormai sembra orientato a piazzare l’affondo.

Il sogno Rashford sembra ormai sfumato e il Milan sta lavorando ad altre soluzioni. Si è parlato di Joao Felix ma l’attaccante difficilmente partirà in prestito, cosi occhio a soluzioni a sorpresa.