Milan, Furlani ha un nuovo obiettivo di mercato: pronto il colpo in attacco!

Calciomercato Milan, Furlani sta progettando le sue mosse in occasione del mercato invernale e punta a un nuovo colpo in attacco

Il Milan di Sergio Conceicao sta attraversando un momento particolarmente positivo, dopo l’arrivo del nuovo allenatore e la vittoria in finale di Supercoppa Italiana disputata contro l’Inter di Inzaghi in Arabia Saudita. Tuttavia, sin da subito si è tornati al lavoro, non soltanto in campo, ma anche in ottica di calciomercato, quasi in chiusura. In occasione dell’attuale sessione di calciomercato invernale, la società rossonera sta mettendo le carte in tavola e sta progettando dei futuri colpi. Bisogna rafforzare sicuramente la rosa, che dovrà essere pronta sicuramente alle nuove sfide che la aspettano in questa seconda parte di stagione. Occhi puntati anche alla Champions League, in cui bisogna essere assolutamente preparati. Per questo, stanno circolando vari nomi di possibili calciatori che potrebbero arrivare a Milano, non soltanto a gennaio, ma anche in prospettiva di giugno, in vista del mercato estivo.

Calciomercato Milan, Furlani pronto a prendersi la scena: c’è anche una vecchia conoscenza della Serie A nel mirino!

In occasione del calciomercato in corso, il Milan sta prendendo le sue decisioni e Conceicao sta facendo le sue richieste, al fine di arricchire la squadra e puntare gli occhi su calciatori che potrebbero dare un contributo fondamentale alla rosa. Il percorso non è semplice, le trattative sono ancora in corso e non c’è ancora nulla di definitivo. Tuttavia, l’obiettivo sarebbe, innanzitutto, quello di rafforzare l’attacco e acquistare un terzino.

Sul fronte difesa, i rossoneri stanno puntano molto a Kyle Walker, terzino destro del Manchester City e desideroso di lasciare il suo club, ma la trattativa è ancora in corso. L’obiettivo sarebbe quello di offrire al giocatore un contratto biennale di 4 milioni di euro a stagione. In attacco, invece, uno degli obiettivi sarebbe ad esempio Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ma il calciatore ha chiesto ulteriore tempo ai rossoneri per decidere. Altro nome è quello di Patrick Schick, attaccante che attualmente milita in Bundesliga, nel Bayer Leverkusen. Sarebbe lui l’ultimo nome finito in ordine di tempo sull’agenda di Giorgio Furlani.

Occhi puntati sul bomber ex Roma: il Milan fa sul serio

L’attaccante ceco Patrick Schick sta vivendo una bellissima stagione in Bundesliga: lui è un giocatore agile, dotato di ottima capacità tecnica e dribbling, insomma, da non farsi scappare. E’ cresciuto nelle giovanili dello Sparta Praga, ma ha fatto esperienza per lungo tempo anche in serie A, sia alla Sampdoria che alla Roma. Nel 2017 è stato vicino alla Juventus, ma dopo aver fatto le visite mediche, la Vecchia Signora ha rinunciato al suo trasferimento.

Come ha dichiarato questa mattina “Tutto Sport“: “Tra i profili graditi ai rossoneri ci sarebbe anche quello di Patrick Schick, ma è molto difficile che il club tedesco possa far partire l’attaccante ceco in questa finestra di mercato, anche perchè sta vivendo una stagione molto importante e difficilmente verrà liberato a gennaio dal Bayer Leverkusen“. Tuttavia, il Milan starebbe iniziando a prendere informazioni con l’intento di avviare una trattativa nella prossima finestra di calciomercato estiva. Il profilo dell’attaccante ex Roma piace molto al Milan e in particolar modo a Giorgio Furlani.