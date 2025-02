Addio Leao, ora è possibile: fissato il prezzo per la cessione

Il futuro di Rafa Leao torna nell’incertezza. E piovono seri dubbi in casa Milan, cosa può succedere in casa rossonera?

Negli ultimi anni è stato più volte definito l’uomo chiave e il volto di questo Milan ma negli ultimi tempi Rafa Leao ha spesso ricevuto fin troppe critiche e non sembra più quello di un tempo. Leao è un giocatore di talento smisurato e sono in molti a pensare che giocando con continuità ai suoi livelli top garantirebbe un livello da top Player mondiale. Purtroppo però il portoghese mostra costantemente alti e bassi e per questo finisce spesso nel mirino della critica.

Bufera Leao, proseguono le critiche

Il giocatore portoghese è stato tra i più criticati nella sfida contro il Torino e neanche contro il Feyenoord il giocatore ha particolarmente inciso. A volte fa qualche giocata ma Leao sparisce poi per il resto della gara e per questo Rafa sostituisce il calciatore a più riprese. Le pagelle di Torino Milan sono state davvero impietose per il talento lusitano e le critiche sui social sono costanti.

Allo stesso tempo un pò tutti i big del Milan hanno ricevuto critiche nelle ultime settimane e in società si fanno le opportune valutazioni. Il club rossonero deve obbligatoriamente qualificarsi alla prossima Champions altrimenti a fine anno potrebbe esserci una possibile rivoluzione ed occhio quindi a quello che potrebbe accadere anche con Rafa Leao.

Mercato Milan, occhio alla scelta su Rafa Leao

Il club rossonero dovrà decidere la situazione relativa a diversi big. Se la società pensa a blindare ormai sia Maignan che Reijnders ci sono altri giocatori che potrebbero invece partire, giocatori il cui futuro è in bilico. C’è il caso Theo con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2026 e al momento le parti non sono molto vicine per il rinnovo e poi c’è la situazione relativa a Leao.

A gennaio si è parlato di una possibile offerta araba ma il Milan non ha voluto sentire ragioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Milan potrebbe rivalutare la situazione del giocatore e Rafa potrebbe dire addio a fine stagione, specialmente senza la qualificazione in Champions League. Il club rossonero valuta e occhio al futuro di Leao.

Il giocatore potrebbe lasciare il Milan in caso di un’offerta a tre cifre mentre la rosea non esclude una partenza con un’offerta da 80 milioni di euro. Il Milan valuta il suo nome e Leao è uno dei possibili partenti a fine anno.