Addio Milan, tempo scaduto per il rossonero: fissato il prezzo per la cessione

Il mercato non si ferma mai, e i prossimi mesi saranno fondamentali per valutare anche le uscite: la dirigenza fa il prezzo per il rossonero

Il Milan si prepara a volare a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nell’andata dei playoff di Champions League, ma la lista dei convocati di Sergio Conceição presenta assenze significative. Tra giocatori esclusi dalla lista UEFA, infortunati e squalificati, il tecnico rossonero dovrà gestire una rosa ridotta. Tra coloro che rimarranno a Milano c’è anche Ruben Loftus-Cheek, sempre più al centro di discussioni: il suo apporto continua ad esser insufficiente, dopo un inizio più che positivo in maglia rossonera.

Loftus-Cheek, il corpo non regge: Milan stufo degli infortuni

Quando il Milan ha ingaggiato Loftus-Cheek dal Chelsea nell’estate del 2023, c’era grande ottimismo di aver trovato un centrocampista moderno e dinamico, capace di apportare fisicità e inserimenti in zona gol. Le sue qualità tecniche non sono mai state messe in dubbio, ma il vero problema è un altro: la sua condizione fisica.

Due gravi infortuni muscolari negli ultimi due mesi hanno compromesso la sua continuità. Il primo stop è avvenuto l’11 dicembre, durante la partita contro la Stella Rossa in Champions League vinta per 2-1.

Il suo rientro in campo è stato un vero calvario: appena tornato, ha subito un’altra ricaduta nella finale di Supercoppa Italiana contro i cugini dell’Inter. Da quel momento, ha intrapreso un lungo percorso di recupero che sembra non avere mai una conclusione definitiva. Troppi, dunque, i problemi fisici, che hanno creato complicazioni numeriche per il centrocampo rossonero, e messo in dubbio l’affidabilità fisica dell’ex Chelsea.

Milan pronto a cederlo: fissato il prezzo

Nell’allenamento di oggi, Loftus-Cheek ha lavorato ancora a parte insieme al nuovo arrivato Warren Bondo. L’obiettivo è tornare disponibile per la sfida contro il Verona, in programma sabato sera a San Siro. Ma ora la sua permanenza a Milano anche per la prossima stagione rimane a forte rischio.

A livello tattico, Loftus-Cheek è un giocatore molto apprezzato dal nuovo mister rossonero, Sergio Conceição. Ha intensità, fisicità e una buona capacità di attaccare in transizione, caratteristiche che lo renderebbero ideale per il calcio “all’inglese” e fluido in verticale del tecnico portoghese.

Il problema resta sempre lo stesso: sarà libero da infortuni che gli impedirebbero di dimostrare il suo valore al nuovo allenatore rossonero? Solo il tempo ci darà la vera risposta, ma di certo in via Aldo Rossi, come affermato da calciomercato.com, non si strapperebbero i capelli in caso di addio, specialmente a fronte di un’offerta particolarmente onerosa.