Milan, è lui l’obiettivo numero uno per l’estate: Furlani pronto all’assalto!

Il calciomercato invernale è appena terminato, ma il Milan è già a lavoro per la prossima sessione: Furlani pronto ad aggiudicarsi il gioiello

Il Milan continua a pianificare il futuro con grande attenzione, con la stagione in corso che ha evidenziato punti di forza e fragilità di una rosa che, pur competitiva, necessita di alcuni ritocchi per fare il definitivo salto di qualità.

L’obiettivo è tornare a lottare per il vertice in Italia e imporsi in Europa con una squadra equilibrata e ricca di talento. In quest’ottica, la dirigenza rossonera sta già lavorando sul mercato estivo, nonostante la recentissima chiusura di quello invernale.

Milan, il mercato estivo è già iniziato: Furlani pronto a chiudere per il talento italiano

La dirigenza rossonera è, dunque, già attiva per rinforzare la rosa in vista della prossima estate. E tra le priorità c’è un nome che ormai è entrato in cima alla lista dei desideri: Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è considerato il profilo ideale per il Milan del futuro: giocatore in grado di garantire qualità, dinamismo e visione di gioco in mezzo al campo.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, il Milan ha già avviato contatti per portare Ricci a Milanello nella prossima sessione estiva. La trattativa è impostata: i rossoneri sono determinati ad accelerare nelle prossime settimane per provare ad arrivare alle firme il prima possibile.

L’ex centrocampista dell’Empoli è da tempo nel mirino di diverse big, ma il Milan sembra ora essere in pole position. Il suo profilo si sposa alla perfezione con l’idea di calcio rossonera: Ricci è un giocatore moderno, capace di abbinare qualità e quantità, con una maturità tattica che lo rende già un elemento affidabile, nonostante la giovane età.

Furlani e la strategia per chiudere l’affare

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è pronto a muoversi con decisione per chiudere l’affare prima che la concorrenza possa complicare le cose. Il Torino, dal canto suo, non vuole svendere il giocatore, ma sa che in estate potrebbe essere difficile trattenerlo di fronte a un’offerta importante.

Il Milan vede in Ricci un investimento sicuro per il presente e il futuro e i prossimi mesi saranno decisivi. La sensazione è che il Milan abbia già tracciato la rotta: Samuele Ricci è il grande obiettivo per il centrocampo, e la società è pronta a fare di tutto per portarlo a San Siro.