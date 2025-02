Milan, faccia a faccia tra Ibrahimovic e Conceicao: il retroscena è clamoroso!

Milan, faccia a faccia tra Ibrahimovic e Conceicao: quello che trapela lascia senza parole

Ormai il calciomercato è agli sgoccioli e tutte le squadre hanno impiegato questo tempo prezioso per intervenire su alcuni aspetti della rispettiva rosa per apportare modifiche oppure aggiornamenti, con l’obiettivo di rafforzare e rinvigorire situazioni già messe in atto. Il Milan nelle ultime ore si sta facendo spazio all’interno di questo focoso mercato, sia con trattative in entrata che in uscita, dopo settimane di assoluto silenzio. Il calciomercato si concluderà esattamente il 3 Febbraio ed i club dovranno azionare il turbo per poter concludere definitivamente tutto ciò che hanno avviato, in maniera positiva o negativa questo lo si vedrà successivamente.

Milan: tra Morata, Camarda, Tomori, Gimenez. Tutte le trattative in corso

Nelle ultime ore cruciali, il Milan sembrerebbe essere sul punto di determinare diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Scalpore l’annuncio del trasferimento in Turchia da parte dello spagnolo, Alvaro Morata, che potrebbe rivestire i colori del Galatasaray ed abbandonare definitivamente il club rossonero. Ma le sorprese non sono di certo terminate qui, perchè immediatamente dopo, è spuntato fuori anche il nome di Tomori nella lista dei calciatori candidati alla cessione. L’insistenza da parte del Tottenham sul difensore rossonero sembrerebbe essere piuttosto rilevante e l’addio sempre più dietro l’angolo.

La rivoluzione a Milanello ha ancora tanto da dimostrare e lo fa attraverso un’altra cessione alle porte: quella di Camarda. Secondo le voci di mercato il calciatore dovrebbe rientrare nei piani del Monza e porre così un punto a questo capitolo della sua carriera. Oltre alle trattative in uscita, il Milan si proietta anche su quelle in entrata: sono ore di lunga attesa per scoprire il passo decisivo sull’operazione studiata su Santiago Gimenez ma per il momento non sono giunti altri aggiornamenti sul caso. Intanto il Diavolo ci prova anche su Joao Felix, tentando con il Chelsea per un prestito di sei mesi fino al termine della stagione.

Situazione Milanello: l’incontro faccia a faccia tra Ibrahimovic e Conceicao

Oramai quasi giunti al termine di questa fase di calciomercato invernale, il Milan nelle ultime ore ha acceso il suo lanternino per provare il tutto per tutto prima che questa finestra chiave possa una volta per tutte chiudersi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport ed in particolar modo dal giornalista Luca Bianchin, ieri si è consumato un incontro faccia a faccia tra Ibrahimovic, Conceicao e la squadra. Esattamente un meeting durato la bellezza di due ore e per giunta pochi giorni prima del grandissimo appuntamento con il Derby Milan-Inter.

Si è parlato a lungo soprattutto per quanto riguarda la situazione attuale del mercato rossonero dove l’allenatore Sergio Conceicao ha più volte ribadito la sua posizione, confermando di non aver richiesto la cessione di nessun giocatore. D’altro canto Ibrahimovic ha tenuto a sottolineare che queste decisioni vengono prese in maniera chiara e delineata dall’intera società e non dall’allenatore.