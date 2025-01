Un top player al Milan: affare clamoroso, arriva con Gimenez

Clamorosa indiscrezione di mercato direttamente dall’Inghilterra: i rossoneri starebbero pensando all’acquisto del top player

Il Milan si è attivato sul calciomercato soltanto in queste ultime ore. Dopo un lungo immobilismo, smosso soltanto dall’arrivo, a sorpresa, di Kyle Walker, i rossoneri sono adesso protagonisti. In entrata e, soprattutto, in uscita. La sconfitta contro la Dinamo Zagabria e l’ennesimo sfogo di Sergio Conceicao hanno forse fatto scattare qualcosa in via Aldo Rossi, e così è iniziata una piccola rivoluzione.

Alvaro Morata verso il Galatasaray, Tomori al Tottenham, Camarda in prestito al Monza e Santiago Gimenez in arrivo. Al Feyenoord è arrivata una nuova offerta, più alta: non c’è ancora l’accordo ma c’è grande ottimismo. Ma le sorprese non sono finite qui perché in queste ore dall’Inghilterra stanno arrivando indiscrezioni davvero clamorose.

Il Milan ci prova per Joao Felix

La sessione di gennaio finirà fra pochissimo: lunedì a mezzanotte è prevista la chiusura, c’è ancora tempo per fare delle operazioni ma non troppo, soprattutto se sono difficili. Gimenez lo è ma, come detto, il Milan ci sta lavorando da diversi giorni ed è fiducioso. Il messicano però potrebbe non essere l’unico rinforzo per l’attacco rossonero.

Il Milan starebbe facendo un serio tentativo col Chelsea per il prestito di sei mesi, quindi fino al termine della stagione, di Joao Felix. A rendere fattibile questa trattativa è gli ottimi rapporti fra la società e Jorge Mendes, noto procuratore e agente anche di Conceicao.

Non è la prima volta che si parla di questa possibile trattativa: fin dall’arrivo del nuovo tecnico si parla di un possibile approdo a Milano del talentuoso attaccante portoghese, che viene da anni un po’ complicati. L’estate scorsa è tornato, a titolo definitivo, al Chelsea ma in questa prima parte di stagione non ha trovato molto spazio, per questo il suo agente Mendes starebbe cercando una nuova sistemazione.

Quanto guadagna Joao Felix

Il Milan sembrerebbe disposto ad accogliere la richiesta del giocatore, ma serve arrivare ad un accordo coi Blues. Anche in questo caso potrebbero essere decisivi gli ottimi rapporti fra le società: fra rossoneri e londinesi ci sono state tantissime operazioni di mercato negli ultimi anni e quindi l’asse è forte. Anche lo stipendio di Joao Felix è tutt’altro che positivo, considerando che non è molto superiore ai 5 milioni. Un altro fattore determinante potrebbe essere Rafael Leao, amico e compagno di Nazionale dell’ex Atletico Madrid. Insomma, una pista molto calda da seguire fino alla fine.