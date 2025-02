Milan-Inter, polemica feroce: la sentenza sul rigore su Thuram è netta

Continua la polemica post partita riguardo l’episodio più contestato dai nerazzurri: il contrasto tra Thuram e Pavlovic in area di rigore

Il Derby della Madonnina sembra non concludersi mai veramente e continuare anche dopo il fischio finale. Questa volta, però, è Luca Marelli, ex arbitro e ora commentatore di DAZN, a tenere vive le fiamme del dissenso.

Ha esaminato meticolosamente i momenti cruciali dello scontro tra Milan e Inter, sottolineando una decisione arbitrale controversa: la mancata assegnazione di un rigore ai nerazzurri in seguito al contatto tra Pavlovic e Thuram.

Marelli non ha dubbi: su Thuram era rigore

“Rigore netto, il VAR doveva intervenire.” sentenzia Marelli. L’attaccante nerazzurro, lanciato in area, viene toccato sul polpaccio dal difensore rossonero e cade a terra. L’arbitro lascia correre, ma secondo Marelli, la decisione è errata: “Il contatto è evidente, Pavlovic tocca il polpaccio sinistro di Thuram. È un fallo che l’arbitro e gli assistenti non hanno visto, quindi in questi casi, il VAR doveva intervenire. Per me era rigore netto.”

Thuram arrabbiato con il Var: Marelli gli da ragione- (LaPresse) SpazioInter.it

Il moviolista ha poi chiarito la situazione disciplinare di Dumfries, ammonito durante il match e già diffidato: “Ci sono eccezioni per le partite interrotte, ma in questo caso Dumfries e Comuzzo, entrambi diffidati e ammoniti, salteranno la gara del weekend e non il recupero di giovedì”.

Derby e polemiche: il solito copione

Entrando in ogni stracittadina che si rispetti, il post-partita è colmo di discussioni e recriminazioni. L’Inter si sente penalizzata, il Milan difende l’operato dell’arbitro e il VAR torna al centro della bufera.

Una cosa è certa: il derby di Milano, ancora una volta, non è finito in campo dopo il fischio finale.