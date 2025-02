Milan, Pulisic: “Ibra si preoccupa di noi”, poi su Conceicao

Milan, Pulisic spende qualche parola su Ibrahimovic e su Conceicao: tutti i dettagli

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sports Illustrated” ha rivelato alcuni aneddotti sia sulla sua esperienza in rossonero ma specialmente sul rapporto con Zlatan Ibrahimovic e Sergio Conceicao. La scelta di approdare al Milan ha completamente stravolto la sua carriera aiutandolo a migliorare sotto diversi punti di vista, non solo calcistici ma soprattutto mentali. La costanza è senza ombra di dubbio uno degli elementi sulla quale il rossonero si è concentrato maggiormente puntando a sviluppare le sue caratteristiche nel gioco al massimo livello. Ma scopriamo insieme cos’ha rivelato su Sergio Conceicao e su Zlatan Ibrahimovic: di seguito le sue dichiarazioni.

Milan, Pulisic su Conceicao: “Si vede la sua mentalità vincente e mi ha trasmesso la sicurezza che mi mancava”

Uno dei volti sul quale Christian Pulisic si è voluto soffermare durante quest’intervista è il suo allenatore, Sergio Conceicao. “É difficile quando si ha un nuovo allenatore perchè deve mettere davvero la sua impronta sulle cose” esordisce così lo statunitense parlando apertamente della difficoltà momentanea all’arrivo, a stagione già in corso, dell’allenatore portoghese.

“Si nota la sua passione che ha per il gioco e la sua mentalità vincente. Ci tiene molto e questo è ciò che ci vuole in un allenatore” prosegue il calciatore argomentando sulla questione confessando che sin da subito l’allenatore portoghese ha cercato di metterlo a suo agio, riponendo la sua fiducia in lui e donandogli quella sicurezza che ancora gli mancava. “Ora sono molto libero nel gioco ed in campo sono molto più sicuro di me. Credo che questa sia una delle cose migliori che si possano avere come giocatore d’attacco, soprattutto nel calcio. Tutte le persone, dall’alto in basso, mi hanno dato fiducia, così come i miei compagni di squadra che mi fanno sentire a mio agio e ben accetto”



Pulisic su Ibrahimovic: “Dice esattamente quello che pensa e si preoccupa molto dei giocatori”

Christian Pulisic ha proseguito con la sua intervista parlando anche di Zlatan Ibrahimovic e del suo rapporto con lui:” É stato un buon rapporto, credo fin dall’inizio. Penso che mi abbia detto chiaramente cosa posso aspettarmi dal club. Una volta che lo conosci è molto diretto” ha esternando il calciatore statunitense aggiungendo che Ibrahimovic è un tipo che dice esattamente ciò che pensa, cosa fondamentale per lui.

“Penso che in alcuni momenti difficili del club mi abbia contattato…si preoccupa molto dei giocatori. Mi chiede: «Come va la testa?» perchè vuole che arriviamo concentrati su quello che succede in campo. E credo che si assicuri di dirci che se tutto va bene anche fuori dal campo, allora si starà bene e tutto andrà bene”.