Rafa Leao in panchina? L’ipotesi spiazza tutti: annuncio improvviso

Rafa Leao in panchina? L’ipotesi che spiazza tutti: ecco l’annuncio improvviso

Non mancano di certo le speculazioni per quanto riguarda le scelte delle formazioni valide per il match in programma questa sera per la gara d’andata dei play-off di Champions League. Il Milan dovrà vedersela in trasferta con il Feyenoord ed indubbiamente l’attesa sarà anche quella di vedere Santiago Gimenez, approcciarsi alla sfida contro la sua ormai ex squadra. Nelle ultime ore però è spuntato un annuncio improvviso che andrebbe a valorizzare un’ipotesi che lascia un po’ tutti perplessi e confusi. Rafa Leao partirà dalla panchina? Questa è una delle teorie che, in questi ultimi minuti, sta avanzando sempre di più.

Rafa Leao in panchina? Pastore: “Leao è inteso come arma spacca partite nel secondo tempo”

Durante l’appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio, “Elastici”, Giuseppe Pastore giornalista de Il Foglio ha espresso alcuni suoi giudizi in merito alla vigilia del match tra Feyenoord-Milan in diretta questa sera e valida per l’andata dei play-off di Champions League.

Uno degli argomenti sul quale si è soffermato il giornalista è quello riguardante Rafa Leao, ormai divenuto simbolo e garanzia dei colori rossoneri. Con il mercato però sono sopraggiunti a Milano alcuni elementi che hanno letteralmente dato uno scossone alla squadra, intervendo in maniera decisa ed efficiente sulle carenze della linea offensiva. In virtù di ciò Pastore ha sottolineato che Rafa Leao potrebbe essere uno dei meno favoriti alla titolarità questa sera perchè Joao Felix ha necessità di partire dal primo minuto in questa fase. Secondo lui Conceicao ritiene il portoghese come un’arma spacca partite nel secondo tempo.

La rivoluzione del Milan: tra Joao Felix e Santiago Gimenez

Chi dice che il mercato invernale non abbia fatto bene al Milan, allora probabilmente non sa di che cosa sta parlando. Il Diavolo, nonostante qualche blocco durante quella fase, è riuscito però a portarsi a casa degli elementi di un certo spessore che una volta impiegati hanno dato già i loro frutti.

I nomi che subito rimangono impressi in questa nuova rinascita da parte dei rossoneri appartengono a Joao Felix e Santiago Gimenez. Dal primo istante non si sono fatti trovare impreparati, già motivati e determinati a dimostrare ogni loro piccola caratteristica in grado di ribaltare ogni situazione. Hanno determinato indubbiamente un punto di svolta per il Milan e Conceicao dovrà mettere sù un ottimo lavoro per bilanciare tutte queste risorse in suo possesso.