Rivoluzione Milan, Conceicao ora gongola: la sentenza è netta

Rivoluzione Milan, Conceicao gioisce: la sentenza è chiara

Il calciomercato invernale ha giovato a diverse squadre che, in questa seconda fase, possono contare sul supporto di nuovi elementi pronti a dare una stabilità ed una freschezza maggiore alla rosa già delineata. Anche il Milan, con i diversi colpi boom che ha messo a segno, è nettamente rivoluzionato rispetto ad inizio stagione maturando alcuni aspetti che inizialmente presentavano delle profonde lacune. I nuovi acquisti come ad esempio Joao Felix e Santiago Gimenez hanno conferito una nuova vita al Diavolo, contribuendo alla rinascita grazie alle loro capacità e alle loro qualità. Una vera e propria rivoluzione che non passa di certo inosservata agli occhi esterni, in particolar modo ad una persona precisa.

Rivoluzione Milan, Bonan: “Una nuova squadra con un attacco fortissimo”

Il calciomercato invernale ha regalato al Milan nuove risorse che non hanno perso tempo a dimostrare la loro attitudine e il loro gioco di squadra. Anche il giornalista Alessandro Bonan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 ha voluto esternare la propria sensazione su questo nuovo Milan che sta manifestando, in maniera esponenziale, la sua rinascita.

“É un’altra squadra, ha un grandissimo attacco. Raramente ho visto un grande club fare un mercato di gennaio così, con un cambio radicale della squadra. É un altro Milan che deve trovare la sua identità. Conceicao deve dare equilibrio a questa squadra, che ora ha giocatori fortissimi in avanti”.

I nuovi acquisti che hanno rivoluzionato il Diavolo

Il Milan, in questa finestra di calciomercato invernale, pare aver giocato alla perfezione le sue carte ed allo stesso tempo sembra essere ormai già proiettato alla prossima manche destinata in estate. Una rivoluzione che ha portato benefici alla squadra con i colpi messi a segno, che hanno avviato la “nuova fase” della squadra. L’arrivo di giocatori come Joao Felix, Santiago Gimenez, Bondo ha già modificato e migliorato l’assetto del club, sviluppando così il reparto offensivo in maniera esaustivo ed efficiente.

Questo non fa altro che essere una risorsa inestimabile per Sergio Conceicao che da oggi può vantare di ottime soluzioni per variare le proprie tecniche, strategie e moduli di gioco. Ma non sarà da sottovalutare il lavoro che il portoghese dovrà compiere per bilanciare ogni reparto in maniera equa e distinta. Non bisognerà lasciare assolutamente nulla allo scoperto al fine di portare avanti, con motivazione e decisione, questo progetto.