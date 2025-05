Caos Milan, piovono conferme su Leao: la stella verso l’addio

Rivoluzione Milan, le conferme sul numero 10 del Milan: la giovane stella rossonera sulla scia dell’addio

Il calciomercato estivo è sempre di più alle porte ed i club hanno già da tempo iniziato ad erigere un piano per poter rinvigorire la propria rosa, sfruttando appieno questo momento saliente per ogni squadra. Pare che il numero 10 rossonero, Rafa Leao, sia piuttosto ricercato dalla concorrenza: in particolar modo dalla Premier League. Il portoghese ha da sempre manifestato la sua volontà nel proseguire la sua avventura calcistica a Milano, complice il contratto fino al 2028 stipulato con il Diavolo. Tuttavia le sirene di mercato non sembrano mollare il calciatore tanto che il club d’interesse ha già trattenuto contatti proprio con quest’ultimo.

Rivoluzione Milan, Rafa Leao scia dell’addio: le sirene dalla Premier League…

Rafa Leao ha da sempre manifestato la sua volontà nel voler proseguire il suo cammino con il colori rossonero anche se in quest’ultima stagione ha faticato leggermente a causa dei rapporti burrascosi sia con l’ex allenatore Paulo Fonseca ma allo stesso tempo anche con Sergio Conceicao. Difatti questi potrebbero rivelarsi, senza ombra di dubbio, dei fattori importanti che potrebbero spingere il portoghese ad abbandonare la barca e rifugiarsi in quale altra offerta messa sul tavolo.

In virtù di ciò, proprio dalla Premier League, spunta un notevole interesse nei confronti del classe ’99 e stando a quanto riportano i colleghi di “Footmercato”, prestigioso portale francese. In più pare che ci siano stati già dei contatti tra il giovane numero 10 ed il club che sta avviando le pratiche di corteggiamento. Il tema della chiamata è correlata alla forte volontà del club in questione di voler far approdare Leao nella loro squadra.

L’Arsenal ci prova con Rafa Leao: la chiamata che desta sospetti…

Secondo quanto riportato da “Footmercato” l’Arsenal ha puntato gli occhi sulla figura di Rafa Leao, numero 10 del Milan, che in quest’ultima stagione ha faticato maggiormente a causa dei contrasti con il suo ex ed attuale allenatore. I Gunners hanno mostrato un chiaro interesse nei confronti del portoghese, nonostante non sia il primo nominativo all’interno della lista degli obiettivi del club inglese.

Nonostante ciò il direttore sportivo Andrea Berta ha avviato dei contatti con Leao, dimostrando la chiara volontà del team nel volerlo con sè in squadra. Sarà quindi un addio oppure l’ennesimo rifiuto da parte del portoghese?