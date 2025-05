Capello attacca Donnarumma: la stoccata in diretta sul Milan

Gianluigi Donnarumma ha ricevuto un duro attacco da parte di Fabio Capello, una stoccata in tanti già s’immaginavano per come ha lasciato il Milan

Quella di Gianluigi Donnarumma contro l’Arsenal è stata una prestazione strepitosa, l’ultima di una lunga serie. Affronterà l’Inter in finale di Champions League e questa stagione avrà l’opportunità di vincere il triplete. Sarebbe un grande successo per il portiere che con il Milan non si è lasciato benissimo: proprio per questo è stato attaccato da Fabio Capello in diretta.

Le critiche di Capello a Donnarumma per l’addio al Milan

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del PSG contro l’Arsenal: “Donnarumma ha lasciato male il Milan, non da persona corretta. Però come giocatore è tanta roba: vive le partite con attenzione e ha capacità acrobatiche notevoli“.

Questa è stata la risposta di Capello alle parole di Boban, che pure aveva criticato Donnarumma. Di certo, il portiere si è lasciato molto male con il Milan e i tifosi si sono legati al dito la scelta di andare a parametro zero al Paris Saint-Germain. Il tempo è passato, oggi c’è Mike Maignan che ha vinto anche uno Scudetto e una Supercoppa italiana. E chissà che non possa vincere tanto altro.