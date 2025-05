Colpo di mercato Milan, ora è più vicino: lo finanziano due cessioni

In casa Milan c’è un nome che intriga a prescindere da chi sarà l’allenatore e il nuovo direttore sportivo. Il club ha ormai le idee chiare.

Un finale di stagione a buon livello e poi testa al prossimo anno dove conta assolutamente fare meglio. Il Milan non giocherà la Champions League il prossimo anno e questa sicuramente è una batosta non da poco per i colori rossoneri. La società sta valutando il da farsi e ci sono ancora molti dubbi su dirigenza e allenatore, ma anche sul mercato dove potrebbero esserci rinforzi in tutti i reparti. Sempre seguendo ovviamente le linee guida di Redbird.

Mercato Milan, c’è una priorità a centrocampo

Se in difesa e in attacco il Milan valuterà la situazione in base alle uscite diversa è la situazione per il centrocampo dove la società sembrerebbe orientata a intervenire in maniera importanti. Il primo obiettivo del club rossonero – ne hanno parlato infatti diversi media – è il centrocampista del Torino e della Nazionale italiana Samuele Ricci.

Il giocatore può giocare sia come mezzala che in cabina di regia e garantirebbe al club rossonero un ruolo che manca e per questo la società è molto interessata, a prescindere da chi sarà la guida tecnica il prossimo anno. Il Milan è forte su Ricci ma il Torino lo reputa un elemento chiave e Cairo non cede il giocatore senza un’offerta di almeno 35 milioni di euro.

Addio Milan, l’avventura dei due è ai titoli di coda

Il Milan vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ma visto l’assenza di Champions League il club difficilmente potrà fare investimenti importanti. Per questo la società sta facendo le sue valutazioni e potrebbe arrivare a Ricci mediante due cessioni, una ormai certa e l’altra invece da valutare. Si tratta comunque di giocatori che già non fanno parte della rosa rossonera.

Uno è il difensore francese Pierre Kalulu, giocatore che la Juventus riscatterà a fine stagione per circa poco più di 14 milioni di euro. Il giocatore ha ben figurato quest’anno e la formazione torinese ha ormai deciso di effettuare il riscatto, sicuramente a cifre non cosi importanti visto il suo rendimento. Diversa invece è la situazione del laterale belga Alexis Saelemaekers.

Il Milan vedrà a fine anno il ritorno dell’esterno della Roma che difficilmente riscatterà il giocatore. Al momento sembra esserci distanza ed i rossoneri valutano Alexis oltre 20 milioni di euro; sul giocatore ci sono diversi club di Premier League e il Milan potrebbe utilizzare queste due cessioni per monetizzare e puntare direttamente Ricci, principale obiettivo della prossima sessione di mercato.