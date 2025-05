“È stato un sogno”: l’ex Milan fa commuovere tutti

L’elogio e le parole da sogno dell’ex Milan che fanno commuovere tutti

La carriera di un calciatore è senza ombra di dubbio un saliscendi costituito da trasferimenti, addii, nuove avventure che si affacciano alla propria porta e tantissime emozioni che arricchiscono ancor di più il percorso. Questa è anche la storia dell’ex Milan che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Record, ha avuto l’occasione di ripercorrere quei momenti che hanno caratterizzato la sua evoluzione calcistica. Delle parole toccanti che hanno commosso tutti i tifosi rossoneri che, ancora oggi, portano nel loro cuore il suo nome.

L’ex Milan, André Silva: “Una sfida motivo d’orgoglio in uno dei club più importanti al mondo”…

André Silva, ex attaccante del Milan ed attuale calciatore del Werder Brema in prestito dal Lipsia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Record raccontando degli aneddoti sulla sua carriera calcistica, focalizzando la sua attenzione anche sugli anni trascorsi nel club rossonero.

“A quel tempo, beh, stavo vivendo il mio sogno, giusto? In un momento in cui il club non si trovava in una situazione confortevole. Ero il giocatore che poteva portare più soldi al mio club e quando è arrivata un’offerta dal Milan, un club storico… Ci sono tante cose che contano in quei momenti, non è solo la questione del mercato, il mio cuore, o la mia scelta, in quel momento. Credo che avessi 21 anni a quel tempo, e fu allora che scelsi di andare a Milano. È stata una sfida impegnativa e, naturalmente, motivo di orgoglio, uno dei club più importanti del mondo”.