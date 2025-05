Milan, che umiliazione per Pioli: fallimento senza appello

Milan, inaspettata umiliazione per l’ex allenatore Pioli: un fallimento senza appello

Non una stagione da incorniciare quella dell’ex allenatore rossonero, Stefano Pioli, che vede sgretolarsi sempre di più la sua permanenza dopo l’ennessima delusione che ha portato l’Al-Nassr all’eliminazione in Champions League asiatica per mano del Kawasaki Frontale. Le critiche nei confronti del tecnico italiano non sono mancante, specialmente sulla gestione sbagliata della squadra adoperata dallo stesso Pioli.

Da ricordare che nella squadra vi sono figure di un certo spessore come Cristiano Ronaldo, Sadio Manè e Marcelo Brozovic non valorizzati adeguatamente dall’allenatore. Nella conferenza stampa post partita Pioli ha ricevuto pesanti giudizi proprio dagli stessi giornalisti.

Milan, Stefano Pioli deriso dai giornalisti con la frase “Aeroporto, aeroporto”…

Stefano Pioli, attuale allenatore dell’Al-Nassr ed ex tecnico rossonero vincintore dello scudetto 2021-2022, è stato protagonista di pesanti critiche nel post partita della sua squadra contro il Kawasaki Frontale. La squadra è stata eliminata in Champions League asiatica proprio da quest’ultima e non sono mancate le scintille dopo l’ennesima delusione.

I giornalisti hanno più volte ripetuto la frase “Aeroporto, aeroporto” nei confronti di Pioli che stava appena uscendo dalla sala dove si era tenuta precedentemente la conferenza post partita. Un’intimidazione nei confronti dell’italiano con l’intento di provocarlo alludendo al fatto che la sua destinazione sarà direttamente l’aeroporto e non la casa in cui alloggia, perchè prossimo al licenziamento.