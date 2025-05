Il primo colpo del Real Madrid di Xabi Alonso arriverà dal Milan: Blancos scatenati

Il Real Madrid farà un mercato nuovamente da protagonista. Uno dei nomi più papabili per la squadra è un big del Milan di Conceicao.

Manca solo l’ufficialità ma Xabi Alonso sostituirà Carlo Ancelotti e diventerà il nuovo allenatore del Real Madrid. Il club spagnolo ha fallito la corsa Champions mentre in campionato è a 4 punti dal Barcellona e oggi andrà in Catalogna per provare a riaprire la corsa al titolo. Intanto però il club spagnolo pensa al futuro, vuole fare una squadra ancora più galattica e secondo alcune indiscrezioni avrebbe messo nel mirino una delle stelle del Milan.

Real Madrid scatenato, una serie di acquisti nel mirino

Dopo questa stagione il Real Madrid è pronto nuovamente a intervenire sul mercato e ha messo vari nomi nel mirino. L’obiettivo è regalare a Xabi Alonso una squadra pronta fin da subito per vincere tutto e chiudendo cosi tutte le lacune della squadra; il club spagnolo ha già chiuso il colpo a parametro zero Trent Alexander Arnold, che arriverà dopo anni al Liverpool ma non è l’unico nome.

A centrocampo occhio al tedesco Florian Wirtz, talento del Bayer Leverkusen che il tecnico Xabi conosce avendolo allenato in questi anni. Un investimento da oltre 100 milioni di euro, i Blancos sono pronti a sbaragliare la concorrenza ma non è l’unico nome visto che guardano anche in casa Milan per completare la rosa, l’affare è possibile.

Mercato Milan, occhio all’assalto del Real Madrid

Secondo alcune indiscrezioni il Real Madrid è pronto all’assalto del terzino francese Theo Hernandez, giocatore perfetto per il 3-4-3 che Xabi Alonso vorrebbe fare in Spagna. D’altronde stiamo vedendo tutti come le prestazioni del giocatore transalpino sono migliorate con il cambio modulo ed anche Conceicao vorrebbe trattenerlo, anche se è difficile.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a Giugno 2026, al momento non c’è alcuna possibilità di rinnovo e per questo la situazione è complicata. Il Real potrebbe sfruttare anche la clausola per arrivare a Jimenez, giocatore che i Blancos potrebbero riscattare per 9 milioni di euro, e potrebbe togliere questa clausola per facilitare l’affare Theo.

Il Milan inoltre guarda diversi nomi del Real, una delle suggestioni più interessanti riguarda il turco Arda Guler e potrebbe essere inserito – magari in una formula simile a quella che portò Brahim Diaz in rossonero – come parziale contropartita. Alexander Arnold, Theo Hernandez e Florian Wirtz per un mercato roboante.