Mercato Milan, il giocatore stravolge i piani: ecco la sua volontà

Mercato Milan, ecco il giocatore che ha completamente stravolto i piani: la sua volontà

La chiusura del campionato di Serie A è sempre più vicina e con essa inizia ad instradarsi anche l’apertura del calciomercato estivo, uno dei momenti di maggior attenzione per tutto il panorama calcistico. Tra le protagoniste non poteva mancare di certo il Milan che in questo momento ha diverse situazioni da gestire e da monitorare: a partire dalla presunta, o meno, partenza di Sergio Conceicao – l’elezione del nuovo dirigente sportivo per poi giungere all’amministrazione delle scadenze dei contratti. Nelle ultime ore il rossonero ha palesato le proprie intenzioni al club stravolgendo completamente tutti i piani: scopriamo insieme di chi e di che cosa si tratta.

Mercato Milan, Fikayo Tomori vuole rimanere a Milanello: la volontà del difensore inglese

Nelle ultime ore Fikayo Tomori, difensore inglese con un contratto in scadenza nel giugno 2027, pare aver espresso direttamente alla società la sua volontà di rimanere in rossonero anche per la prossima stagione. Nonostante le difficoltà riscontrate dal calciatore durante tutti questi mesi di questa annata, ha allo stesso tempo chiarito definitivamente la sua propensione nel proseguire la sua avventura con il Diavolo.

La sua permanenza è indubbiamente una notizia molto rilevante per la squadra italiana ed in virtù di ciò la pedina che, potrebbe essere oggetto di cessione, appartiene a quella di Malick Thiaw. Quest’ultimo, specialmente nell’ultimo periodo, ha ricevuto diversi feedback positivi da alcune squadre che hanno manifestando un forte interesse nei propri confronti. Il quadro è chiaro e semplice: se Tomori resta è probabile che Thiaw va via.