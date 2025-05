Mercato Milan, nome a sorpresa per l’attacco: pronti oltre 30 milioni

Il Milan lavora al presente e al futuro e valuta una nuova opzione per il reparto offensivo. Diversi club sul talentuoso calciatore.

In questi minuti il Milan di Sergio Conceicao è impegnato nella sfida di campionato contro il Genoa, il tecnico ha lasciato fuori Rafa Leao e Santiago Gimenez ma ha proseguito con il 3-4-3 e l’obiettivo è completare al meglio questa stagione. L’obiettivo è fare un finale di stagione di livello e da questo dipenderà anche il futuro di Sergio Conceicao, ancora in dubbio fino a questo punto. Il club è al momento è una sorta di cantiere aperto e ci sono ancora cose da migliorare.

Mercato Milan, novità sorprendenti in attacco

Questa sera andranno in panchina ma l’attacco del futuro del Milan si baserà probabilmente su Rafa Leao e Santiago Gimenez, probabilmente gli unici certi di permanenza in questa stagione. Leao non partirà a meno di grandi offerte mentre Gimenez è arrivato a gennaio e finora non ha convinto ma la società ha fatto un investimento importante per lui.

Il resto dell’attacco rossonero vivrà probabilmente una vera e propria rivoluzione, sono diversi i giocatori che hanno il proprio futuro in netto bilico. In particolare ci sono Abraham e Jovic, giocatori in prestito o in scadenza con il serbo che sta provando a conservare la propria permanenza in rossonero. Nelle ultime ore è spuntata però una nuova clamorosa pista per l’attacco, un nome nuovo per l’attacco rossonero.

Svolta Milan, pronto il colpo in attacco

Come riporta Caughtoffsidde il Milan è una delle squadre sul giocatore del Borussia Monchengladbach Tim Kleindienst, giocatore la cui valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Il club tedesco ha bisogno di fare cassa e a fine anno potrebbe sacrificare uno dei suoi principali gioielli, il Milan è molto interessato.

Il giocatore in patria è seguito dal Bayern Monaco mentre in Italia Milan e Roma sono sulle sue tracce con i giallorossi che potrebbero puntare su di lui in caso di addio di Dovbyk, il club rossonero pensa a lui invece come sostituto numericamente nella rosa di Tammy Abraham, giocatore che difficilmente verrà riscattato.

Conceicao vorrebbe due punte di livello, e accanto a Gimenez potrebbe cosi arrivare un nuovo attaccante di livello. Ma prima il club deve decidere cosa fare sia per la dirigenza che per la questione tecnico.