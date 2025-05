Milan, doppio affare in Spagna: Juve beffata

In attesa di sciogliere il nodo relativo al nuovo direttore sportivo, il Milan fiuta possibili affari di mercato

Nelle ore che precedono la finale di Coppa Italia con il Bologna, il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione. Occhi anche al mercato spagnolo.

La finale di Coppa Italia con il Bologna in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma sarà cruciale per l’immediato futuro del Milan. Vincere la sfida con i rossoblu permetterebbe alla squadra di Sergio Conceicao non solo di alzare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana conquistata in Arabia Saudita, ma anche di assicurarsi un posto in Europa League in vista della prossima stagione. In realtà, c’è ancora una piccola speranza di arrivare in Champions League chiudendo la stagione al quarto posto in classifica, ma per farlo i rossoneri devono vincere le ultime due partite di campionato contro Roma e Monza e sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi.

La partecipazione alla prima o alla seconda coppa europea rappresenta ad ogni modo un passaggio cruciale. Non solo per motivi relativi al blasone, ma anche e soprattutto di natura economica. E in attesa di sciogliere definitivamente ogni dubbio in merito alla figura del prossimo direttore sportivo, gli attuali dirigenti lavorano a fari spenti per pianificare la prossima stagione e – chiaramente – le mosse da compiere durante l’imminente sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per due obiettivi

Alcune operazioni di mercato potrebbero essere imbastite in modo “autonomo” dall’attuale dirigenza, senza dunque attendere l’annuncio del nuovo direttore sportivo. Ad ogni modo, la sensazione è che il club rossonero si appresti a condurre una campagna acquisti estiva basata su operazioni mirate e giovani giocatori, senza comunque escludere a priori la possibilità di qualche colpo importante, soprattutto se alla fine Tijiani Reijnders dovesse effettivamente passare al Manchester City.

L’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport accosta alla Juventus i nomi di Yeremay Hernandez e David Mella, due giovani talenti in forza al Deportivo La Coruna, attualmente militante nella seconda divisione spagnola. Si tratta di due esterni offensivi, rispettivamente classe 2002 e 2005: piacciono a molti club spagnoli ed Europei e tra questi potrebbe esserci anche il Milan. I rossoneri potrebbero fare un pensierino anche su Miguel Gutierrez del Girona, terzino sinistro che piace anche a Napoli e Juventus: potrebbe essere lui l’erede di Theo Hernandez.