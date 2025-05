Milan, quanti nomi per la difesa: l’ultimo è un ex Serie A

Milan, una lunga lista di candidati per il reparto difensivo: l’ultimo è un ex Serie A

Con il mercato estivo alle porte è ormai tempo di concentrarsi sui possibili colpi da sferrare prima che la concorrenza possa giocare d’anticipo. Anche il Milan è uno dei tanti club che sta lavorando già duramente da diversi mesi per apporre alcune modifiche all’interno della rosa, specialmente tenendo conto anche dei contratti in scadenza in questo periodo. Una rivoluzione che abbraccia ogni reparto della squadra ma quello che ha più necessità di ricevere trattamenti specifici è senza ombra di dubbio quello difensivo. Attualmente la lista dei candidati è piuttosto cospicua ma secondo quanto annunciato da Niccolò Cecccarini, noto giornalista, pare che il Milan si stia muovendo su tre piste: scopriamole insieme.

Milan, tra i candidati per il reparto difensivo c’è Okoli

Niccolò Ceccarini, noto giornalista, ha esternato le proprie dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio riguardanti sia l’attuale situazione del Diavolo , alle prese con la nomina del nuovo dirigente sportivo, ma allo stesso tempo sull’andamento generale del mercato rossonero.

“Il Milan non è certo fermo sul mercato e valuta alcune soluzioni che potrebbero essere interessanti in chiave futura. Per la difesa oltre a Coppola del Verona, i rossoneri sono in pressing anche su Mosquera del Valencia. Da capire poi quali potrebbero essere i margini di manovra. Molto dipenderà dalle richieste del club spagnolo per Mosquera. Intanto piace anche Okoli del Leicester City.”: esordisce così il giornalista puntando l’attenzione sulle prossime mosse in programma dai rossoneri.

Okoli ha già avuto un passato in Italia: cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ha vestito le maglie di Spal, Cremonese e Frosinone, prima di approdare in terra inglese.

Il mercato dei rossoneri: Joao felix ai saluti

Niccolò Ceccarini ha poi proseguito con altre rivelazioni in merito ai piani prefissati dal club di Milano in vista della prossima battuta di mercato puntata nei mesi estivi. In lista anche un altro argomento, molto dibattuto nell’ultimo periodo, che riguarda il futuro di Joao Felix che sembra ormai decisivo.



“Infine è già praticamente deciso che a fine stagione Joao Felix rientrerà al Chelsea da dove ripartità per una nuova destinazione. Non è da escludere anche un suo ritorno nel Benfica. L’alternativa più probabile però rimane il campionato arabo.“