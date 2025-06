Mercato Milan, nome nuovo per la difesa: si è iscritto al taccuino di Tare

In casa Milan si lavora in vista della prossima stagione e il neo Ds rossonero ha individuato un nuovo nome per rinforzare la rosa.

Il Milan lavora per rinforzare la rosa e il club rossonero vuole rinforzare tutti i reparti per regalare al tecnico Massimiliano Allegri una rosa pronta e competitiva. Allo stesso tempo la società valuta nomi interessanti seguendo la linea di Redbird e ovvero giovani con grandi margini di crescita e giocatori a prezzo alla portata del club. Nelle ultime ore la società ha messo nel mirino un nuovo sorprendente obiettivo, un rinforzo per la difesa.

Occhio Milan, possibile rivoluzione in difesa

Il mercato del Milan potrebbe vedere un’autentica rivoluzione in difesa, una rivoluzione che potrebbe portare a tanti cambiamenti, diversi nomi in uscita e allo stesso tempo anche in entrata. Il club è in attesa di offerte per Thiaw e Tomori, giocatori con molto mercato e specialmente il primo è nel mirino del Bayer Leverkusen. Tomori invece è sempre nel mirino di squadre di Premier League.

Diversa la situazione invece di Gabbia e Pavlovic che dovrebbero restare a Milano. In ogni caso occhio al mercato in entrata e il Ds Igli Tare sta monitorando diversi profili, sia in Italia che all’estero. Il primo nome sul taccuino del club rossonero è Giovanni Leoni ma sul centrale del Parma ci sono anche Inter e Juventus, e la concorrenza potrebbe beffare i rossoneri. Tare studia cosi un’alternativa.

Sorpresa Milan, possibile rinforzo in Jupiler League

Il Milan è molto attento ai giovani talenti e guarda anche al campionato belga dove talvolta ha pescato e talvolta ha solo monitorato alcuni profili interessanti. Tare segna sul taccuino e nelle ultime ore secondo alcune indiscrezioni il club rossonero avrebbe messo nel mirino un nome nuovo, il difensore congolese ma con cittadinanza belga Noah Sadiki.

Il giocatore è un centrale difensivo ed ha molto mercato, appetito in Bundesliga e in Premier League ma parliamo di un profilo con grandi margini di crescita. Il giocatore milita nell’Union Saint-Gilloise e può giocare anche come mediano davanti alla difesa; il giocatore è stato accostato anche a Leeds, West Ham e Wolfsburg e ora anche il Milan si è iscritto alla corsa per il giocatore.

Va sottolineato però che prima di comprare il club deve vendere e attende prima offerte per Thiaw e Tomori, giocatori comunque in uscita dal club rossonero. Nome nuovo per la difesa rossonera.