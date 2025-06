Milan, accordo per il difensore: firma a sorpresa

Entra nel vivo il mercato del Milan: improvvisa accelerata dei rossoneri per un’operazione in difesa

Nella giornata delle visite mediche di Tijiani Reijnders al Manchester City, in casa Milan si registra l’accelerata per un’altra trattativa a sorpresa.

Dopo aver scelto Igli Tare e Massimiliano Allegri come nuovi direttore sportivo e allenatore del Milan, il club rossonero ha iniziato a lavorare alacremente per costruire la rosa che affronterà la prossima stagione. Un’operazione non semplice per il nuovo direttore sportivo del Diavolo, chiamato a fare i conti con diverse situazioni spinose da gestire e allo stesso tempo con la necessità di rinforzare un organico che verrà quasi del tutto rifondato. Tijiani Reijnders è ormai virtualmente un giocatore del Manchester City e la sua cessione consentirà al Milan di incassare cinquantacinque milioni di euro più altri quindici di bonus legati a diversi fattori.

Anche altri big potrebbero lasciare, nonostante la dichiarata volontà del club di non svendere i pezzi pregiati. L’Al Hilal vorrebbe Theo Hernandez, intenzionato a restare in Europa, mentre su Mike Maignan è piombato il Chelsea che potrebbe chiudere l’affare per venti milioni di sterline. Altro giocatore al centro di molte voci di mercato è chiaramente Rafael Leao, accostato al Napoli di Antonio Conte e anche ai tedeschi del Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, accordo a sorpresa in difesa

Tra i reparti che potrebbero mutare radicalmente dopo l’avvento di Massimiliano Allegri in panchina c’è quello difensivo. E proprio in tal senso si registra una importante novità dell’ultim’ora per la retroguardia del Diavolo.

Stando a quanto anticipato da Sky Sport, è infatti in via di definizione la trattativa per la cessione definitiva di Marco Pellegrino. Il difensore italo-argentino era arrivato al Milan nell’agosto del 2023 quando fu prelevato dal Platense. Dopo le esperienze in prestito alla Salernitana, all’Independiente e all’Huracan, il classe 2002 sarebbe a un passo dalla cessione a titolo definitivo al Boca Juniors. Un’operazione in uscita che porterà nelle casse societarie del Milan una cifra che oscilla tra i 3.5 e i 4 milioni di euro oltre al venti per cento circa su una futura rivendita.