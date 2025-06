Milan-Xhaka, il giocatore ha detto sì: le cifre dell’affare

Milan – Xhaka, l’accordo che si avvicina sempre di più: il calciatore ha detto di sì e queste sono le cifre dell’affare.

Il Milan ha definitivamente trovato un accordo con Granit Xhaka, calciatore classe ’92 attualmente in forza con il Bayern Leverkusen. Presto dovrebbe giungere l’ufficialità di questo compromesso che ha visto il nuovo dirigente sportivo, Igli Tare, insistere molto sulla trattativa andando a versare su un piatto d’argento circa 10 milioni di euro per il 32enne ex Arsenal. Bisogna attendere solo l’ok da parte del club tedesco che in questo ultimo periodo ha dovuto fare i conti con diversi addii che hanno segnato profondamente la squadra: Wirtz, Frimpong (Liverpool) ed infine Tah (Bayern Monaco).

Milan – Xhaka, le cifre dell’affare per l’ex Arsenal

La proprosta per Granit Xhaka ha indubbiamente incuriosito il calciatore che ha deciso – pertanto – di accettare l’offerta del club rossonero per un contratto della durata di tre anni (quindi, in scadenza nel giugno 2028) dal valore di circa 4 milioni di euro più bonus a stagione.

Per il calciatore svizzero questa non è stata una stagione piuttosto floreale, soprattutto se paragonata ai livelli della prima con il suo club di appartenenza ma i dirigenti rossoneri sono fermamente convinti che il classe ’92 possa regalare forti soddisfazioni alla squadra ed ai tifosi. Per lui, comunque, 2 reti e 7 assist in 33 presenze su 34 partite disponibili in Bundesliga. Ma da adesso ci sarà l’avventura con il Milan insieme a Massimiliano Allegri a segnare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica.