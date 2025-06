Niente Vlahovic per il Milan, il sogno svanisce subito: l’offerta è imminente

Si complica subito il possibile passaggio di Dusan Vlahovic in maglia Milan. L’affare a quanto pare sembra molto complicato.

Il mercato del Milan sembra vivere aria di vera e propria rivoluzione. Il club rossonero ha praticamente fallito tutti gli obiettivi stagionali ed oltre al cambio nella guida tecnica sta vedendo diversi giocatori verso la cessione. La società ha già chiuso l’addio di Reijnders al Manchester City per oltre 70 milioni, si discute sul possibile addio di Maignan e Theo Hernandez ma occhio ad altre situazioni e nelle ultime ore un nuovo rumors preoccupa la tifoseria rossonera.

Leao Milan, e ora che succede con i rossoneri?

Nelle ultime ore in casa Milan sono nati inquietanti rumors riguardo il possibile addio di Rafa Leao, attuale stella rossonera e tra i tifosi ci si chiede cosa sta succedendo. Con gli addii di Reijnders e probabilmente Maignan e Theo servirà una mini rivoluzione ma perdere Leao vorrebbe dire indebolirsi e il Milan rischierebbe di perdere praticamente il miglior giocatore della rosa rossonera.

La stampa tedesca parla di un possibile approdo del portoghese al Bayern Monaco e si discute tra cifre e contropartite tecniche, e in casa rossonera occhio quindi ad una vera e propria rivoluzione. Ma ovviamente ci saranno anche colpi in entrata ed il club rossonero valuta alcuni nomi graditi ad Allegri, uno di questi è l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, oramai in uscita dalla Juventus. Ma anche questo affare si complica.

Addio Vlahovic, cessione ad un passo

La società vuole ascoltare le richieste del nuovo tecnico Massimiliano Allegri ed il tecnico avrebbe fatto alcuni nomi che ha già allenato in bianconero. Tra questi Allegri gradisce Cambiaso, Rabiot e specialmente Dusan Vlahovic, perfetto per il tecnico rossonero. La trattativa con l’attaccante della Juve però è molto complicata complice il mega ingaggio che il giocatore percepisce.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea che l’affare Vlahovic Milan, al netto dei vari rumors di calciomercato di queste ore, è davvero molto complicato. Il club rossonero deve rifare l’attacco ma la trattativa è difficile e sul giocatore c’è il pressing del Fenerbahce di Josè Mourinho, a caccia di un bomber di livello per provare a rispondere agli ultimi titoli del Galatasaray.

Secondo la rosea il club turco è pronto ad offrire 30 milioni di euro alla Juventus più un mega ingaggio al giocatore e l’affare è tutt’altro che scontato, la cessione di Vlahovic è da vedere perchè il giocatore non vuole rinunciare ai suoi 12 milioni di euro annui e vuole poi una destinazione di livello. Per questo e per tanti motivi la pista Vlahovic è rischiosa ma intanto c’è da segnalare l’interesse turco e il Milan che si allontana.