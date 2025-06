Poker di colpi Milan: Tare cambia tutto, squadra rivoluzionata per Allegri

Sarà una sessione di mercato rovente in casa Milan. Diverse cessioni ma anche colpi per una squadra che vedrà tante novità.

Una stagione senza coppe e il Milan ha deciso di rivoluzionare letteralmente tutto. Il neo ds Igli Tare sta lavorando per accontentare le richieste di società e del neo tecnico Massimiliano Allegri, ci saranno tante novità sia in entrata che soprattutto in uscita dove diversi big potrebbero salutare ed essere comunque sostituiti da nomi di primo piano. L’ultima stagione ha fatto rumore ed il club quindi vuole cambiare davvero molto.

Addio Milan, sono in tanti pronti per salutare

Il primo addio è stato quello di Tijani Reijnders ceduto al Manchester City per circa 70 milioni di euro ma quello dell’olandese sarà il primo di tanti. La società ha già trovato l’accordo per salutare Theo ma il giocatore è poco convinto dell’ipotesi Al Hilal e non sono da escludere altre situazioni di mercato. Tante possibilità, anche quella di permanenza nel club rossonero e il Milan valuta la situazione.

E nelle ultime ore ha fatto rumore anche il possibile addio di Rafa Leao, accostato tra le altre cose al Bayern Monaco. Senza dimenticare Maignan e centrali come Tomori e Thiaw, insomma vediamo un’autentica rivoluzione e ovviamente dovranno arrivare anche nomi in entrata e ci sono vari nomi sul taccuino del neo dirigente rossonero.

Svolta Milan, doppio colpo in difesa e non solo

Dalla difesa fino all’attacco, il club cambierà molto e il Milan studia varie soluzioni. Per il ruolo di centrale l’obiettivo numero uno è Giovanni Leoni ma con lui potrebbe arrivare anche Coppola, neo debuttante nella Nazionale di Spalletti. Il centrale del Verona piace anche alla Juve ma occhio al doppio colpo tutto in linea verde. Per la fascia molto dipende anche dal futuro di Theo Hernandez.

In caso di accordo con gli arabi o con l’Atletico Madrid il Milan è pronto ad utilizzare i soldi di Theo per arrivare al laterale della Nazionale e del Tottenham Udogie, reduce comunque da una buona annata. A centrocampo occhio alla rivoluzione e piacciono vari nomi, quasi tutti a stampo italiano. Potrebbero arrivare due tra Ricci, Rovella e Hans Nicolussi Caviglia mentre – non dimenticando nomi di esperienza – occhio anche allo svizzero Xhaka.

Per l’attacco molto dipenderà dal futuro di Leao ma a meno di altri clamorosi colpi di scena il portoghese dovrebbe restare. Per l’attacco Camarda dovrebbe andare in prestito mentre c’è stato un sondaggio per Vlahovic.