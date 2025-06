Xhaka Milan, arriva una doccia fredda improvvisa: la notizia lascia di sasso

I tifosi rossoneri accudiscono la pessima notizia che complica di gran lunga il calciomercato del club in Via Aldo Rossi.

I rossoneri hanno subito svariate complicazioni per il calciomercato estivo, Granit Xhaxa pareva una trattativa dove il Milan andava spedito. Il Diavolo credeva di aver preso quota nella mentre del centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen e invece a quanto pare i rossoneri dovranno cambiare obiettivo, brutte notizie per Allegri.

“Xhaka non andrà al Milan”, pazzesca dichiarazione del the Bild

Stamane calciomercato.com raccontava come Il Milan volesse accelerare sul mercato per dotare Massimiliano Allegri di un regista funzionale allo stile e alla filosofia di gioco dell’allenatore livornese. Non è un mistero che Granit Xhaka sia l’oggetto dei desideri del tecnico rossonero e del direttore sportivo Igli Tare: il centrocampista svizzero è l’obiettivo principale per rinforzare la mediana meneghina, date le sue spiccate caratteristiche di leadership che ben si amalgamerebbero agli altri elementi già presenti nella rosa rossonera come Fofana.

Servono certezze per il Milan e il profilo di Xhaka corrisponde a questo identikit. Ma la trattativa ha preso una brusca frenata. Il Bild, giornale di punta tedesco, ha dichiarato che -a differenza di ciò che si scrive in Italia- la trattativa pare ad un punto morto. Non si dovrebbe verificare. Eppure i contatti con l’entourage erano sempre più intensi. Il Milan stava sondando la fattibilità dell’operazione con il Bayer Leverkusen, mentre proseguivano i colloqui con l’agente.

Xhaka-Milan, dalla proposta accettata al clamoroso dietrofront

Ciò che si vociferava era che Xhaka avesse già trovato una bozza d’accordo con il Diavolo ma ora c’è stato un dietrofront improvviso. Nessuno riesce a spiegare il perchè. Il club in Via Aldo Rossi credeva di poter concludere a breve la trattativa, con un’offerta al Bayer Leverkusen di dieci milioni di euro. Un’estate che ha visto i tedeschi perdere pedine importanti come Jonathan Tah, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong. Forse Xhaka rimarrà come ultimo faro della squadra perfetta che aveva costruito Xabi Alonso.

Stando a quanto riporta calciomercato.com, nel frattempo, il Milan non abbandona la pista di Javi Guerra, centrocampista del Valencia. La trattativa è ancora in corso: i rossoneri hanno aumentato l’offerta a 21 milioni di euro, bonus inclusi, ma la richiesta del club spagnolo rimane ferma a 25 milioni. La distanza è ancora colmabile, e il Milan spera in un’apertura nei prossimi giorni.