Addio Milan, un altro esubero verso la cessione: Tare pronto a chiudere

Un altro rossonero è praticamente con le valigie già pronte. Continua il lavoro del nuovo direttore sportivo anche e soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Allegri, staff e squadra sono a Singapore per la tournée estiva che prevede poi anche le tappe di Hong Kong e Perth. Domani, intanto, il primo vero test per i giocatori, un’amichevole internazionale dal grande spessore e fasciano: contro l’Arsenal di Mikel Arteta.

Nel frattempo, la società e in particolare Tare, continuano a lavorare sul mercato per migliorare la rosa e recapitare qualche nuovo rinforzo ad Allegri, magari anche stesso durante la tournée. Allo stesso tempo, però, ci si concentra molto anche sulle uscite, assolutamente necessarie al fine di ottimizzare la rosa e finanziare i nuovi arrivi.

Mercato Milan: Colombo pronto ai saluti

Non solo Terracciano, per cui si è parlato di un interessamento del Verona con la formula del prestito. Ora anche Lorenzo Colombo potrebbe lasciare i rossoneri e con una formula simile. In questo caso però la strategia della società è sempre stata chiara. Negli ultimi tre anni Colombo ha giocato nel Lecce, poi nel Monza e poi all’Empoli. Erano nell’aria nuovi saluti anche in questa sessione di mercato.

A riportarlo è stato Matteo Moretto sul suo canale ufficiale di X, che parla di una grossa accelerata da parte del Genoa per accaparrarsi il giocatore. La formula è quella del prestito, dicevamo, ma con un diritto di riscatto che può diventare obbligo al realizzarsi di determinate condizioni. Questo sembra aver convinto definitivamente i rossoneri e ora la trattativa è ai dettagli.

Da capire quindi anche che scelta farà il Milan in merito alla partita di domani. Con Gimenez ancora a riposo, infatti, Colombo è l’unica punta di ruolo a disposizione in questo momento. Allegri lo rischierà? O a questo punto si deciderà di preservare il calciatore?