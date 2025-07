Colpo a sorpresa Milan: prosegue la linea verde, è sfida totale con la Juve

In casa Milan si pensa al presente ed anche al futuro e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per rinforzare il club rossonero.

Il mercato del Milan è appena cominciato e c’è la sensazione che la società voglia regalare al neo tecnico Massimiliano Allegri una rosa pronta e la più competitiva possibile. Il club è reduce da una stagione a dir poco fallimentare, sono stati commessi tanti errori e ora la società ha come obiettivo rinforzare la rosa ma seguendo sempre le linee guida di RedBird. E quindi Igli Tare sta lavorando a profili giovani e di grande prospettiva, l’ultimo lascia spiazzati tutti i tifosi.

Mercato Milan, vari nomi nel mirino

Con l’addio di Reijnders il club rossonero vuole cambiare il centrocampo, è arrivato Ricci e arriverà Luka Modric mentre la società ha comunicato di aver fatto il possibile per arrivare a Jashari ed ora sta al Club Brugge decidere se accettare o meno gli oltre 30 milioni proposti per il centrocampista. Ma non solo perchè sono andati via due terzini come Walker e soprattutto Theo Hernandez e servono i sostituti.

Al momento non si parla di nomi conosciuti ma parliamo di profili funzionali ed in pole per il post Theo c’è Archie Brown mentre nel ruolo di terzino destro la società segue Doue, fratello della stella del Psg. Ma non solo perchè il club rossonero è sulle tracce del giovane difensore dell’Atalanta Marco Palestra, un profilo molto duttile ed interessante.

Occhio Milan, attenzione al nome nuovo in serie A

Come riporta il giornalista Nicolò Schira il Milan sarebbe sulle tracce di Marco Palestra, difensore dell’Atalanta richiesto dal club rossonero e dalla Juventus, e l’Atalanta gli dà comunque una valutazione importante, parliamo di uno dei profili italiani più interessanti e un giocatore che può fare l’esterno su entrambe le fasce e che può giocare anche a centrocampo.

Il Milan è a caccia di giovani profili interessanti e oltre a Palestra il profilo più interessante è quello di Giovanni Leoni, difensore del Parma che il club ducale vale oltre 35 milioni di euro ed al momento c’è ancora distanza tra le parti. Oltre ai rossoneri anche l’Inter monitora Leoni e si rischia un derby di mercato.

Quel derby tra Milan e Juve che invece riguarda Palestra, un profilo nuovo per la prossima stagione e i rossoneri tenteranno l’assalto nelle prossime ore.