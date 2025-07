Dalla Juve al Milan, è tutto vero: sorpresa per Allegri, acquisto low cost

L’esperienza di Allegri sulla panchina della Juve fa si che i rossoneri guardano con attenzione al club bianconero sul mercato.

Il Milan vuole dare la rosa il più completo possibile a Massimiliano Allegri e permettergli cosi di preparare al meglio la nuova stagione, l’obiettivo fondamentale è tornare in Champions League ma i tifosi sperano in qualcosa in più, magari ripercorrere le orme dello scorso anno del Napoli di Antonio Conte, bravo a sfruttare l’assenza di coppe per vincere lo scudetto. Ma per fare ciò servono rinforzi sul mercato e il club si sta adoperando.

Mercato Milan, una serie di nomi nel mirino

Dopo gli addii di Theo Hernandez e Reijnders il Milan ha preso Estupinan, Ricci e Modric ma la rosa va completata e servono nuovi importanti innesti. Per la fascia destra piace Doue mentre a centrocampo il primo nome è Jashari e pian piano si fanno significativi passi avanti, e l’ufficialità di Stankovic è sicuramente un’ottima notizia per il club rossonero.

In attacco il club necessita di almeno una prima punta ed il primo nome per l’attacco è il centravanti serbo Dusan Vlahovic. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 con la Juve e un mega ingaggio con il quale discutere. Nonostante ciò il rapporto tra Allegri e l’attaccante bianconero è abbastanza positivo e le parti potrebbero presto provare a incontrarsi. Vlahovic però non è l’unico giocatore della Juve nel mirino rossonero.

Sorpresa Milan, si lavora al centrocampista in scadenza

L’edizione odierna di Tuttosport ha lanciato una vera e propria bomba di mercato, il Milan è ora sulle tracce del centrocampista della Juventus Weston McKennie, da sempre pallino dell’allenatore livornese. Al momento il club punta tutto su Jashari ma in caso di altre uscite (vedi ad esempio Adli) potrebbe provare un altro acquisto a centrocampo e McKennie è una sorta di jolly.

Per la Juve in questo momento nessuno è davvero incedibile e il giocatore ha un contratto fino al 2026. Si parlava di rinnovo fino a qualche tempo fa ma ora McKennie non è una priorità per Tudor e quindi occhio alla cessione, la Juve non chiuderebbe le porte ed il giocatore americano potrebbe arrivare a condizioni piuttosto favorevoli.

Il Milan pensa quindi ad un nome nuovo per il centrocampo e il giocatore piace e non poco, occhio al colpo a sorpresa dalla Juventus. Una situazione da monitorare nelle prossime settimane.