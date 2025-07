Il piano B a Jashari non è un centrocampista: gli occhi del Milan su due grandi nomi

La trattativa relativa a Jashari potrebbe presto vedere la fine. In un modo o nell’altro e il Milan valuta già possibili alternative.

Gli occhi del Milan e dei suoi tifosi sono in questo momento concentrati sul talento svizzero del Club Brugge Ardon Jashari, obiettivo rossonero che il club belga valuta circa 40 milioni. La società non vuole mollare e quella che si sta trasformando in una telenovela dell’estate rischia di non avere lieto fine. Il giocatore vorrebbe vestire la maglia rossonera ma al momento il Milan riflette se fare un nuovo ultimo assalto o meno sul giocatore.

Addio Jashari, possibili sorprese in casa Milan

In queste ore è cominciato a sorgere il dubbio in casa Milan, il club rossonero vuole Jashari ma la trattativa rischia davvero di concludersi con un nulla di fatto. E tra i tifosi giustamente sorge un’interessante domanda: come verranno investiti i circa 40 milioni di euro o poco meno per rinforzare la rosa e nelle ultime ore sono arrivati nuovi rumors.

Il Milan ha già investito a centrocampo ingaggiando profili come Modric e soprattutto Ricci e l’idea era prendere un altro solo in caso di top Player come viene considerato Jashari altrimenti il reparto è quasi completo. La squadra ha vari nomi che si completano a centrocampo ed oltre a questo il club deve investire in altri reparti e quindi occhio a possibili cambiamenti repentini.

Mercato Milan, si pensa ad un possibile triplo colpo

Oltre a Jashari il Milan ha vari nomi nel mirino, uno su tutti Doue dello Strasburgo. Il club francese chiede 30 milioni mentre il Milan ne offre al massimo 23, c’è distanza e quindi non è escluso che i rossoneri possano aumentare l’offerta per Doue, puntando a centrocampo su un profilo più esperto e magari a cifre che possiamo considerare low cost.

Ma la realtà è che il Milan potrebbe decidere di puntare con i soldi di Jashari su due giocatori graditi ad Allegri, profili molto interessanti per il presente e per il futuro, stiamo parlando di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, in uscita rispettivamente da Liverpool e Juventus. I due sono stati allenati da Allegri e potrebbero rappresentare opzioni molto interessanti.

I due club lavorano in uscita e Chiesa e Vlahovic sono profili graditi ad Allegri, specialmente il secondo, bomber fondamentale per il suo gioco. Il problema principale qui è l’ingaggio ma un esito negativo dell’affare Jashari potrebbe ribaltare totalmente le cose e il Milan potrebbe pensare direttamente a Vlahovic.