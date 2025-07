Leao distrutto in diretta, la sentenza è senza precedenti: Milan avvisato!

L’attaccante portoghese Rafa Leao è finito nel mirino della critica. Le dichiarazioni sull’attaccante del Milan fanno discutere stavolta.

Il Milan di Allegri riparte da Rafa Leao. E’ quello ciò che è emerso da queste prime settimane in casa rossonera, il club ha ceduto Theo Hernandez e Tijani Reijnders e sta lavorando poi con diversi esuberi mentre ha deciso di puntare su Rafa Leao. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha blindato a parole il giocatore lusitano, accostato tra le altre cose a Barcellona e Bayern Monaco, ma il Milan vuole puntare su di lui.

Occhio Leao, arrivano le dichiarazioni che fanno rumore

L’attaccante portoghese Rafa Leao è finito nel mirino della critica più volte in questi mesi, i tifosi del Milan talvolta lo hanno elogiato e talvolta criticato per una sua costante, gli alti e bassi che hanno condizionato la sua carriera. Per anni Rafa è stato paragonato a fenomeni come Vinicius e Mbappe ma ha mostrato il suo talento solo a fasi alterne ed ora è chiamato a reagire.

L’opinionista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio analizzando il momento di tutte le big italiane ma in particolare del nuovo Milan di Allegri ed ha avvisato Rafa Leao, giocatore che ormai non può più sbagliare. Le dichiarazioni sono arrivate come un fulmine a ciel sereno e sono un avviso chiaro per il portoghese.

Sorpresa Milan, Impallomeni netto su Rafa Leao

In questa stagione il Milan ripartirà da Rafa Leao e il giornalista ha ‘richiamato’ il fenomeno lusitano affermando: “Auguro a Leao di smentirci sul campo, si tratta di un talento ancora inespresso”. Poi però ha proseguito chiarendo il suo pensiero: “Credo che questo sia l’ultimo treno, se sbaglierà con Allegri sarà colpa sua e non del tecnico”.

Infine Impalomeni ha chiarito: “Ovviamente vedremo se questa centralità e il desiderio di essere costantemente coccolato può risultare poi decisivo, ma ovviamente dipende anche da che Milan uscirà da questo mercato e staremo a vedere”, con i rossoneri ancora attivi e al lavoro per rinforzare la rosa di Allegri.

Il club rossonero vuole rinforzare la rosa in ogni reparto e al momento i primi nomi nel mirino del club sono Doue, Jashari e Dusan Vlahovic con Allegri che avrebbe cosi la possibilità di riabbracciare il suo ex bomber.