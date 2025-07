Mercato Milan, spunta la soluzione low cost per il centrocampo: idea dalla Premier

In casa Milan si valutano profili in tutti i reparti e nelle ultime ore è spuntata una nuova pista interessante. Tutto è legato alle uscite.

Il mercato del Milan vede tante interessanti novità ma siamo solo all’inizio e il club sta lavorando su più fronti. Dopo aver chiuso per Estupinan il club rossonero lavora a Douè e Jashari e sono queste le priorità del club e allo stesso tempo si lavora alle uscite e poi verso Agosto si lavorerà per affari a sorpresa.

Nelle ultime ore il club è stato accostato a Dusan Vlahovic e l’attaccante sembra il nome ideale per Allegri ma il club valuta vari profili in più reparti e tra questi occhio ad un nome per il centrocampo, un giocatore che potrebbe arrivare a cifre contenute o magari anche in prestito. Occhio alla sorpresa in casa Milan.

Boom Milan, si lavora sottotraccia per il colpo dalla Premier

Secondo alcune indiscrezioni il Milan sarebbe sulle tracce del centrocampista del Chelsea Carney Chukwuemeka, giovane talento di proprietà dei Blues che starebbero lavorando per scarnire la loro immensa rosa e il giocatore potrebbe partire stavolta a condizioni piuttosto favorevoli.

Su Chukwuemeka ci sono diversi club italiani ed europei e il Milan monitora la situazione anche se è tutto legato alle uscite. Il giocatore comunque dovrebbe partire, il Chelsea vorrebbe monetizzare ma verso fine mercato potrebbe lasciarlo partire con un prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Nessuna cessione a titolo definitivo ed il club potrebbe cosi valutare il giocatore in rosa.