Mercato Milan, un altro attaccante verso l’addio: rivoluzione Allegri

Il mercato dei rossoneri è entrato nel vivo e le operazioni si susseguono con grande intensità. Un’altra cessione in attacco? Il punto

Igli Tare, che non ha seguito la squadra in tournée, è indaffarato con le pratiche di mercato a Casa Milan. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Estupinan, la cessione di Theo Hernandez e di Sportiello, tra le altre, il DS rossonero, vuole chiudere il più possibile e in fretta. Il reparto offensivo è uno dei più colpiti, ma gli addii di Jovic, Abraham e Camarda potrebbero non essere gli unici, difatti un altro componente dell’attacco del Diavolo è a rischio cessione.

Okafor verso l’addio: non solo il Bologna tra le pretendenti

Dopo il 6 mesi in prestito al Napoli di Antonio Conte in cui ha totalizzato solo 4 presenze, Noah Okafor è tornato a disposizione del Milan. Il suo futuro però è tutt’altro che scontato con Tare che vorrebbe cedere lo svizzero per monetizzare e investire su nuovi profili. Ma quali potranno essere le destinazioni papabili per Okafor? Il Bologna resta tra le pretendenti, oltre che la destinazione preferita dal calciatore. Nelle ultime ore si parla di uno scambio di informazioni con una squadra d’oltreoceano.

Il Milan ha ricevuto richieste d’informazione per Noah Okafor da parte del Flamengo. La società brasiliana, come riporta Gianluca Di Marzio, ha avviato i contatti con la società rossonera per l’attaccante svizzero, che però non pare convinto della destinazione. Come detto, il Bologna resta la destinazione più plausibile, sempre tramite Gianluca Di Marzio, scopriamo che il Milan ha aperto alla soluzione del prestito con diritto di riscatto.

Okafor – Milan: vorrei ma non posso

Una storia d’amore che per mesi è stata sul punto di nascere, per poi crollare davanti al traguardo, ogni singola volta. 39 presenze in Serie A con la maglia rossonera per Noah Okafor, condite da 7 goal e 2 assist.

Un rendimento che non ha convinto né la società né i tifosi che si aspettavano molto di più dallo svizzero che ora dovrà ripartire lontano da San Siro, per ritrovare sé stesso. Continuare a giocare in Serie A, in una realtà come Bologna potrebbe essere la soluzione migliore, tutto però è in mano alle società che dovranno trovare il miglior accordo possibile per chiudere la trattativa.