Jashari Milan, ora è caos totale. La sentenza spiazza tutti: “Non capisco più niente”

Il centrocampista svizzero Jashari sembra essere l’obiettivo numero uno del Milan. Alcune dichiarazioni però fanno abbastanza discutere.

Il calciomercato del Milan vede i rossoneri in difficoltà sul mercato in entrata con alcuni obiettivi che appaiono al momento piuttosto complicati da raggiungere. Il club rossonero valuta vari nomi e in primo luogo la priorità sembra essere il centrocampista del Club Brugge Jashari, obiettivo ormai dichiarato da parte della società. La trattativa per il giocatore va avanti da settimane e assume sempre più i contorni di una telenovela di mercato.

Mercato Milan, chi vuole davvero Jashari?

Negli ultimi giorni il Milan ha presentato un’offerta da 33.5 milioni di euro più un altro paio di milioni di bonus mentre il club belga è fermo sulla sua richiesta da 40 milioni fissi e non transige su questa cifra. La trattativa per questo motivo è bloccata mentre il giocatore spinge invece per la cessione. Nelle ultime ore hanno fatto poi discutere le parole di Giovanni Branchini, storico agente di Massimiliano Allegri.

Questi ha parlato di tanti temi ed è intervenuto anche sul rumors di mercato relativo a Jashari sentenziando a Sky Sport: “Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se Jashari non viene al Milan. E’ un giocatore interessante ma siete cosi sicuri che si tratti di una richiesta ferma e insistente di Allegri?”. Dichiarazioni che fanno pensare che in fondo questa non sia una priorità da parte del club rossonero.

Milan Jashari, Pellegatti confuso: le parole lasciano di stucco

Il giornalista Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha analizzato la trattativa Jashari e tra le altre cose anche il rumors relativo alle parole di Branchini che hanno fatto capire che il tecnico non vede Jashari come una vera e propria priorità di mercato ed il giornalista ha proseguito commentando senza remore la situazione in casa Milan:

“L’affermazione di Branchini mi lascia basito. Perchè siamo due mesi che la trattativa è iniziata? Chi lo vuole davvero? E perchè abbiamo portato l’offerta a 33,5 milioni di euro più 2 di bonus facili e 2.5 difficili. Beh queste parole mi mettono in totale confusione, ormai non capisco più niente”.

Come Pellegatti anche molti tifosi sono apparsi spiazzati da questa situazione e c’è curiosità su come evolverà la trattativa Jashari, intanto comunque convocato nella lista Champions della società belga.