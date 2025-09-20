Allegri rischia grosso: allarme rosso, annuncio improvviso prima di Udinese Milan

Tra poche ore andrà in scena il match valido per la quarta giornata del campionato di serie A tra Udinese e Milan. Ecco le ultime.

Quarta giornata di campionato e questa sera il Milan giocherà a Udine contro una delle squadre più in forma del campionato. Il club rossonero è chiamato ad ottenere il terzo successo consecutivo, un risultato che potrebbe dare ulteriori garanzie in vista dei prossimi match. Il Milan infatti è chiamato ad un trittico di sfide piuttosto insidiose che li vedranno opposti prima all’Udinese e poi nei big match di serie A contro Napoli e poi Juventus.

Udinese Milan, per Allegri sarà fondamentale

Un esordio difficile con la sconfitta casalinga contro la Cremonese, poi due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna ed ora i rossoneri vogliono continuare il trend positivo. Non sarà semplice, specialmente perchè il Milan dovrà fare i conti con le assenze e non giocheranno ad Udine due big di valore assoluto come Mike Maignan e Rafa Leao.

Il francese dovrebbe rientrare in coppa Italia mentre la speranza è di ritrovare Rafa a disposizione per il big match di San Siro contro il Napoli di Antonio Conte. Il giornalista Franco Ordine ha scritto sulle colonne del Giornale ed ha chiamato all’attenzione Allegri ed i suoi uomini, la trasferta di Udine è davvero molto pericolosa e questo davvero per vari motivi.

Ordine avvisa il Milan, ecco le parole nel suo editoriale

Attraverso le colonne del Giornale Ordine ha chiarito che bisogna fare attenzione ed ha specificato: “Il rischio, sia per il Milan che per Allegri, è quello di pagare per un ‘eccesso di zucchero’ dovuto ai tanti complimenti dopo l’ultima vittoria contro il Bologna” e Ordine ha quindi avvisato di fare attenzione contro un club che risulta fastidioso ed anche l’Inter quest’anno ne sa qualcosa.

Da un lato ci sono cose da migliorare e tutti ne sono consapevoli ma il lavoro di Allegri sta già funzionando e lo dimostra il fatto che il Milan è la squadra in Europa ad aver subito il minor numero di tiri in porta e poi non può mancare il riferimento allo scudetto: “Per fare lo scudetto servono 91 punti e Allegri è chiaro nonostante i precedenti recente di Pioli e Conte dicano davvero il contrario”.

Cose positive ma non solo e Ordine sottolinea che il Milan ha fatto finora solo 4 gol e solo uno arriva dall’attacco. Bisogna quindi fare attenzione, occhio.

