Infortunio Milan, stop in Nazionale: l’annuncio gela in vista del Bologna

Brutte notizie in vista della sfida di campionato tra Milan e Bologna. L’allenatore rossonero Max Allegri rischia una nuova emergenza.

Una delle principali preoccupazioni degli allenatori durante queste settimane è che nessun giocatore si faccia male durante gli impegni con le rispettive Nazionali. Anche il Milan come tutte le altre squadre sperano che non vi siano problemi anche perchè il club rossonero è alle prese con sfide importanti e vuole cominciare la stagione nel migliore dei modi. Una vittoria sul Bologna domenica prossima cambierebbe subito i pensieri sul club rossonero, e porterebbe un nuovo ottimismo tra i tifosi.

Milan Bologna, diversi rossoneri a rischio

Nelle ultime ore è emerso un nuovo problema per Allegri che durante l’allenamento odierno ha visto ancora differenziato per Rafael Leao e Christopher Nkunku. La situazione dell’attaccante portoghese vede la sua presenza contro i felsinei in forte bilico e il Milan potrebbe cosi essere in emergenza per questa sfida.

La società ha investito molto in questa sessione ma allo stesso tempo – tra i tifosi c’è la percezione – che in attacco si poteva fare qualcosa di più e poteva arrivare un attaccante di peso per alternarsi con Gimenez. In generale c’è preoccupazione per evitare gli infortuni e nelle ultime ore un rumors preoccupa Allegri che rischia di perdere un titolare per il Bologna.

Infortunio in Nazionale, ansia in casa Milan

Brutte notizie dalla Nazionale in casa Milan. Secondo quanto riporta il media sudamericano Havoline Deportivo il giocatore rossonero Pervis Estupinan ha riportato un problema muscolare e salterà il match della notte valido per le qualificazioni Mondiali tra Ecuador ed Argentina, un’importante assenza per la Nazionale sudamericana.

Ma oltre a questo bisogna valutare meglio le condizioni di Estupinan ed il Milan attende novità in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. La presenza di Estupinan nel match di domenica sera resta cosi a forte rischio e il Milan potrebbe cosi perdere una pedina della formazione titolare e si vaglia anche una possibile alternativa.

In caso di forfait certo di Estupinan il club rossonero potrebbe valutare di schierare dal primo minuto Bartesaghi, profilo che Allegri ha utilizzato molto nel precampionato e che quindi potrebbe schierare nel match di domenica. Contro un avversario di livello e sicuramente non semplice da gestire come l’esterno offensivo Riccardo Orsolini, stella del Bologna.