Mercato Milan, il futuro di Maignan è già deciso: il suo sostituto lascia increduli

Il futuro di Mike Maignan sembra essere lontano ormai da Milano e in società si valutano alcuni nomi per la sostituzione.

Bella vittoria del Milan che batte di misura il Bologna nel posticipo di serie A ma regala grandi emozioni e colpisce ben quattro pali in una gara che poteva vedere un esito con numeri ancora più importanti. Tante belle notizie per il tecnico che però ha un piccolo problema da risolvere. Nel corso della sfida contro la squadra di Italiano si è fermato per infortunio il portiere e capitano Mike Maignan, uscito per infortunio e che è stato sostituito da Terracciano.

Maignan lascerà il Milan, si valutano potenziali sostituti

Maignan ha il contratto in scadenza di contratto a giugno e quasi sicuramente non rinnoverà il contratto con il club. Possibile un ritorno in Francia ma anche occhio alle sirene di Premier League e l’estremo difensore sembra vicino all’addio. Di certo questo problema fisico (l’ennesimo che colpisce il polpaccio) blocca ogni rumors relativo al mercato rossonero.

Il Milan lavora quindi in vista della prossima stagione e ci sono vari rumors sul portiere, obiettivo primario per la prossima sessione estiva di mercato. La società valuta alcuni profili per l’estate, giocatori già provenienti dalla serie A e che potrebbero arrivare a condizioni piuttosto favorevoli, il club ci pensa e nelle ultime ore è nata una nuova opzione.

Sorpresa Milan, si guarda direttamente in serie B

Nelle ultime settimane diversi profili sono stati accostati al Milan, il club rossonero appariva interessato ad esempio al giapponese Zion Suzuki, giocatore che il Parma valuta però circa 35-40 milioni di euro e non rappresenta la prima opzione. Occhio al nome di Caprile la cui crescita è evidente a tutti e che la società monitora, i sardi lo hanno acquistato dal Napoli a gennaio ma ora lo valutano già oltre i 20 milioni di euro.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport il Milan monitora attentamente il nome di Diego Mascardi, classe 2006 che si è messo in mostra finora tra le fila dello Spezia. Parliamo di un profilo molto interessante e che nell’ultima sessione di mercato è stato accostato a club di primo piano come Fiorentina e Napoli.

Un nome a sorpresa per il club milanese ma un giocatore perfetto nelle idee di RedBird, giovane e con grandi margini di crescita, oltre al fatto che ovviamente non costerebbe cifre particolarmente esose. Occhio al nome nuovo per la porta, il Milan c’è.