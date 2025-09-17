Ribaltone in casa Milan, Allegri cambia modulo: spunta il piano a sorpresa

L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri vale alcune possibili soluzioni per quel che riguarda la miglior formazione rossonera.

Mentre le altre big italiane sono impegnate in Europa il Milan quest’anno non giocherà le coppe ed il tecnico Massimiliano Allegri avrà, tra le altre cose, l’opportunità di scegliere la formazione migliore per i prossimi match. Il club rossonero è reduce da due vittorie consecutive ma vedrà ora due sfide molto insidiose tra la trasferta di Udine e poi la sfida contro il Napoli a San Siro. Già un piano importante per chiarire le reali ambizioni del club rossonero.

Svolta Milan, si riflette sulle chiavi tattiche

L’ultima sfida contro il Bologna ha fatto sorgere alcuni dubbi in casa Milan. Nella ripresa è entrato un ottimo Nkunku ed è apparso subito in gran forma e nelle prossime sfide tornerà dall’infortunio Rafa Leao, uomo chiave del club rossonero. In queste prime gare stagionali Allegri ha utilizzato il 3-5-2 e 3-5-1-1 ma ora in effetti potrebbe cambiare qualcosa.

Con un reparto con Leao, Pulisic, Gimenez e Nkunku appare improbabile che il club rossonero decida di giocare ancora con questo modulo, specialmente perchè il Milan non gioca le coppe e ha quattro uomini di grande rilievo. Cosi l’opzione cambio modulo è tutt’altro che improbabile e anzi ci sono anche alcuni riferimenti.

Addio al 3-5-2? Il Milan e Allegri valutano alcune opzioni

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport non sarebbe la prima volta che Allegri decida di cambiare modulo in base alle sue esigenze ed ora quindi occhio a questa possibilità. Alla Juventus – visto il grande materiale offensivo – arrivò addirittura a utilizzare il 4-2-3-1 e quindi occhio alle novità, il Milan valuta cosi e Allegri starebbe studiando nuove opzioni.

Quelle più calde sono il 3-4-3 ed il 3-4-2-1 con Leao e Pulisic affianco di Santiago Gimenez o Nkunku ed in alternativa invece la possibilità di mettere Nkunku al posto di uno dei due trequartisti e il messicano come prima punta. In generale un passaggio da 2 a 3 giocatori offensivi più Loftus Cheek e Rabiot per una squadra molto più offensiva rispetto alle aspettative.

Manca poco ad Udinese Milan, probabilmente in questo match Allegri non cambierà ma già dal match di San Siro contro il Napoli e con il ritorno di Rafa Leao potremmo assistere a importanti cambiamenti.