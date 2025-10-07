Calciomercato Milan, l’Inter è pronta allo scippo: salta l’affare per l’estate

In casa Milan si pensa al presente e al futuro ma intanto il club rossonero deve fare i conti con una mazzata non da poco.

Se da un lato la maggior parte dei club devono fare i conti con le squadre in Nazionali le dirigenze sono sempre al lavoro ed i principali top club lavorano per rinforzare la rosa. Anche in casa Milan tra gennaio e giugno potrebbero esserci dei rinforzi e la società sta monitorando diversi nomi sia in serie A che in Europa, e ci sono vari nomi per migliorare i reparti. Il Milan probabilmente interverrà tra porta e difesa, ci saranno movimenti già a gennaio e molto è legato anche alla classifica che avrà a gennaio la squadra di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, la decisione su Maignan è presa

In casa Milan c’è la consapevolezza che a fine anno andrà via Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero è stato decisivo anche contro la Juventus ma purtroppo ormai sembra esserci rottura totale tra le parti ed il giocatore a fine anno andrà via, direttamente a parametro zero. Su ‘Magic Mike’ c’è il Chelsea che molto probabilmente proverà a chiudere questo colpo e di conseguenza il club rossonero si sta già guardando intorno.

Uno dei nomi più appetibili è sicuramente il portiere del Cagliari Elia Caprile, protagonista quest’anno di un’ottima stagione e trascinatore del Cagliari di Pisacane. Su Caprile c’è anche l’Inter e la sensazione è che uno dei due club di Milano punterà sul portiere del club sardo. Anche l’Inter probabilmente deve sostituire Sommer, valuta alcuni nomi e nelle ultime ore ha messo nel mirino un obiettivo rossonero, non più cosi concreto ma che la dirigenza segue ormai da diverso tempo.

Occhio Milan, l’Inter è pronto al colpo a sorpresa: gioca in Bundesliga

Il Milan guarda a Caprile cosi come l’Inter e i rossoneri seguono anche il talentuoso portiere dell’Atalanta Carnesecchi. Ma la dirigenza rossonera – come spesso capitato negli ultimi anni – guarda anche all’estero e nelle ultime ore sembrerebbe esser nato un vero e proprio derby di mercato per un portiere. Come riporta Sky Sports De l’Inter ha messo nel mirino il talentuoso portiere del Friburgo – neo convocato nella Germania – Noah Atubolu.

Il portiere sembra essere il prediletto del club nerazzurro per sostituire Sommer ma va detto che è stato il Milan il primo club ad interessarsi a questo giocatore. Va chiarito chi riuscirà o meno a vincere questo derby di mercato ma ora l’Inter è pronta ad anticipare la concorrenza, Milan compreso. Nei prossimi giorni vedremo se il club farà sul serio o meno ma intanto l’Inter c’è e monitora con attenzione la situazione.

Va sottolineato che per il Milan adesso sembra presto per scegliere il portiere del futuro e tra le altre cose il club sta valutando con decisione il portiere del Cagliari Elia Caprile.