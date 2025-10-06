Lo scambio che potrebbe far felici sia Juve che Milan: l’attaccante è sempre più in bilico

Occhio a quello che potrebbe succedere nel mese di Gennaio, con il Milan che valuta molto il da farsi con l’attaccante Leao in bilico stavolta.

Rafa Leao è entrato nel secondo tempo delle sfide contro Napoli e Juve ma finora in casa Milan c’è qualche perplessità ed iniziano ad esserci dubbi riguardo la possibilità che il portoghese possa essere il centravanti richiesto da Allegri nel 3-5-2. Al momento Pulisic Gimenez è una coppia che dà maggiori garanzie sebbene il messicano al momento fatica a segnare e come sappiamo la priorità dell’attaccante è questa e l’assenza di gol preoccupa e non poco i vertici rossoneri. Altri dubbi vi sono invece riguardo Rafa Leao.

Milan Leao, ora che succede? L’attaccante è una priorità

Rafa Leao è sicuramente il giocatore che vale di più al momento nella rosa del Milan e sicuramente i rossoneri non possono disperdere questo investimento. Chiaro pensare ai risultati, ma non solo questo e c’è altro che bisogna valutare. Leao è perfetto per il 4-3-3 e al momento il modulo del Milan è un altro, quindi le cose devono cambiare il prima possibile.

Al momento appare improbabile che il Milan cambi una tattica che sta convincendo e che di fatto ha rilanciato tanti giocatori del club rossonero. Le ipotesi sono due e sono piuttosto chiare, Leao deve darsi una mossa e provare a cambiare il suo modo di giocare, per adeguarsi al 3-5-2 o eventualmente bisogna considerare l’ipotesi di una cessione, ipotesi mai considerata in passato ma che ora potrebbe davvero diventare realistica.

Occhio Milan, Vlahovic resta il sogno di Allegri

Il Milan ha inseguito Dusan Vlahovic per tutta l’estate, è ormai risaputo che Allegri consideri il serbo perfetto per il suo modulo ed il giocatore rappresenti un investimento per il presente e per il futuro rossonero. Il giocatore è in scadenza a giugno e prenderlo a gennaio sarebbe un’intrigante opportunità per tutti. La Juve incasserebbe qualcosa, il Milan avrebbe il suo bomber ma poi ci sarebbe da capire cosa fare con Leao che non può restare come semplice rincalzo per i rossoneri.

Se ne è parlato a più riprese, in primo luogo va chiarito che l’ipotesi scambio Leao Vlahovic non è realistico, per costi e per valore dei giocatori con la Juve che ha tra le altre cose Yildiz in quel ruolo. Su Leao c’è stato un tentativo passato dell’Al Nassr e una nuova offerta stavolta potrebbe far vacillare il club rossonero. Leao in Arabia e Vlahovic al Milan a gennaio sarebbe un’ipotesi che avrebbe il consenso sia di Juve che di Milan e non va sottovalutata.