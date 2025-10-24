Milan-Pisa, Allegri svela: “Perché Tomori in panchina”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Pisa, Max Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico livornese è stato interpellato su vari temi.

Tra questi, la nuova coppia d’attacco composta da Leao e Gimenez, ma anche la scelta di mandare Tomori in panchina preferendogli De Winter.

Le parole di Allegri prima di Milan-Pisa

“Stanno tutti bene, ho fatto questa scelta perché Tomori ha giocato molto”, ha esordito Allegri. Il tecnico ha poi proseguito elogiando De Winter. “Quando è entrato ha fatto bene, spero di averla indovinata”.

L’intento è quello anche di tenere tutti i suoi giocatori all’erta. “Bisogna dare un seguito ai risultati. Partita scorbutica perché loro sono molto fisici, bravi sulle palle inattive, quindi ci vorrà una partita di grande dimensione e qualità tecnica”.

Allegri sull’attacco Gimenez-Leao

“Non cambia molto, bisogna avere atteggiamento giusto e rispetto della squadra avversaria”, ha detto Allegri sull’inedita coppia d’attacco composta da Leao e Gimenez.

Poi la chiosa finale sul primo posto. “C’è entusiasmo, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Partita difficile, ma siamo solo all’ottava giornata e i tre punti sono molto importanti per dare continuità. sono partita da vincere e non sarà semplice.”.