Milan-Pisa, le formazioni ufficiali: Allegri cambia ancora in attacco

Il Milan ha una ghiotta opportunità questa sera. Un successo interno contro il Pisa permetterebbe ai rossoneri di sedersi comodamente sul divano nel weekend e aspettare i risultati delle altre contendenti allo scudetto. Tra queste Napoli e Inter, che si affronteranno domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

Allegri non vuole fare voli pindarici e anche in conferenza stampa ieri ha invitato i suoi ragazzi a fare un passo per volta. Il tecnico toscano ha rivelato le varie insidie nascoste nella gara di questa sera contro gli uomini di Gilardino, un allenatore molto bravo a dare solidità ai suoi.

In allerta dunque il Diavolo che anche oggi dovrà fare a meno, tra gli altri, di Pulisic e Rabiot. A questi, si è aggiunto anche Loftus-Cheek, ma Allegri può contare sul rientro di Nkunku. L’ex Chelsea partirà ancora dalla panchina, in attacco ci vanno Leao e Gimenez.

Le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, Leao e Gimenez dal 1′

Di seguito le scelte di Allegri e Gilardino per la sfida tra Milan e Pisa.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Raul Albiol, Caracciolo; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni, Meister; Nzola. All. Gilardino.

Per la prima volta in stagione, dunque, Allegri schiera dal 1′ Leao e Gimenez in attacco.